Дзаппакоста может досрочно вернуться в "Челси" на лечение

Защитник Давиде Дзаппакоста может досрочно вернуться в "Челси" из "Ромы" после тяжелейшей травмы, полученной на тренировке.

Минувшим летом главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил, что конкурентом Сесара Аспиликуэты на позиции правого защитника он хочет видеть 19-летнего Риса Джеймса.



Поэтому Дзаппакосте было позволено вернуться на родину, присоединившись к итальянской "Роме" на правах аренды. С тех пор Давиде успел сыграть только 12 минут в Серии А.



Сегодня "Рома" официально объявила, что на утренней тренировке в пятницу Дзаппакоста надорвал крестообразные связки колена в бесконтактной ситуации.



В данный момент решается вопрос об операции, однако Sky Sports сообщает, два клуба могут досрочно прекратить арендное соглашение, чтобы 27-летний защитник прошел реабилитацию под наблюдением медицинского штаба "синих".



Добавим, что изначально "Рома" получила Давиде в аренду лишь до января, но с опцией продления до конца сезона.