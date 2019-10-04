Дзаппакоста может досрочно вернуться в "Челси" на лечение

Давиде Дзаппакоста Защитник Давиде Дзаппакоста может досрочно вернуться в "Челси" из "Ромы" после тяжелейшей травмы, полученной на тренировке.

Минувшим летом главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил, что конкурентом Сесара Аспиликуэты на позиции правого защитника он хочет видеть 19-летнего Риса Джеймса.

Поэтому Дзаппакосте было позволено вернуться на родину, присоединившись к итальянской "Роме" на правах аренды. С тех пор Давиде успел сыграть только 12 минут в Серии А.

Сегодня "Рома" официально объявила, что на утренней тренировке в пятницу Дзаппакоста надорвал крестообразные связки колена в бесконтактной ситуации.

В данный момент решается вопрос об операции, однако Sky Sports сообщает, два клуба могут досрочно прекратить арендное соглашение, чтобы 27-летний защитник прошел реабилитацию под наблюдением медицинского штаба "синих".

Добавим, что изначально "Рома" получила Давиде в аренду лишь до января, но с опцией продления до конца сезона.


Метки Дзаппакоста, Рома, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 21:00

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  1. sow 04.10.2019 21:46 # sow
    поможем и скинемся

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  2. brown-ale 04.10.2019 21:45 # brown-ale
    Да, жопа. Теперь калека и никому не нужен.

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  3. stamford-bridge 04.10.2019 21:04 # stamford-bridge
    жаль Бората, хороший парень, мог стать стабильным игроком ротации или даже претендовать на основу, но чет не задалось, реально мало шансов получал

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