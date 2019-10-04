Дзаппакоста может досрочно вернуться в "Челси" на лечение
Защитник Давиде Дзаппакоста может досрочно вернуться в "Челси" из "Ромы" после тяжелейшей травмы, полученной на тренировке.
Минувшим летом главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил, что конкурентом Сесара Аспиликуэты на позиции правого защитника он хочет видеть 19-летнего Риса Джеймса.
Поэтому Дзаппакосте было позволено вернуться на родину, присоединившись к итальянской "Роме" на правах аренды. С тех пор Давиде успел сыграть только 12 минут в Серии А.
Сегодня "Рома" официально объявила, что на утренней тренировке в пятницу Дзаппакоста надорвал крестообразные связки колена в бесконтактной ситуации.
В данный момент решается вопрос об операции, однако Sky Sports сообщает, два клуба могут досрочно прекратить арендное соглашение, чтобы 27-летний защитник прошел реабилитацию под наблюдением медицинского штаба "синих".
Добавим, что изначально "Рома" получила Давиде в аренду лишь до января, но с опцией продления до конца сезона.
04.10.2019 21:00
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поможем и скинемся
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Да, жопа. Теперь калека и никому не нужен.
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жаль Бората, хороший парень, мог стать стабильным игроком ротации или даже претендовать на основу, но чет не задалось, реально мало шансов получал
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