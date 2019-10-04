Гвардиола дал совет Уолкеру после невызова в сборную Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что должен делать защитник Кайл Уолкер после невызова в сборную Англии.

Как и в предыдущий международный перерыв, на сей раз Уолкер снова не был приглашен в национальную команду главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом.



По слухам, Кайл опасается, что его карьера в сборной окончена, однако Гвардиола призывает 29-летнего Уолкера не отчаиваться и сделать все, чтобы Саутгейт пожалел о своем решении.



"Это большая возможность для него показать тренеру сборной Англии, насколько он хорош".



"Наша спортивная жизнь всегда состоит из вызовов. Теперь перед ним возник очередной вызов, он должен в каждом матче демонстрировать, насколько он хорош".



"Он пришел к нам как выдающийся игрок и таковым остается. Он силен физически, быстр, а мы старались сделать его только лучше".



"Он тот игрок, который умеет все, однако у тренера национальной команды есть свое мнение, и он сделал выбор".



"Кайл уважает этот выбор, как уважаю его и я. Гарет поступает так, как считает лучшим для национальной команды", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.