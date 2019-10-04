Гвардиола дал совет Уолкеру после невызова в сборную Англии
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что должен делать защитник Кайл Уолкер после невызова в сборную Англии.
Как и в предыдущий международный перерыв, на сей раз Уолкер снова не был приглашен в национальную команду главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом.
По слухам, Кайл опасается, что его карьера в сборной окончена, однако Гвардиола призывает 29-летнего Уолкера не отчаиваться и сделать все, чтобы Саутгейт пожалел о своем решении.
"Это большая возможность для него показать тренеру сборной Англии, насколько он хорош".
"Наша спортивная жизнь всегда состоит из вызовов. Теперь перед ним возник очередной вызов, он должен в каждом матче демонстрировать, насколько он хорош".
"Он пришел к нам как выдающийся игрок и таковым остается. Он силен физически, быстр, а мы старались сделать его только лучше".
"Он тот игрок, который умеет все, однако у тренера национальной команды есть свое мнение, и он сделал выбор".
"Кайл уважает этот выбор, как уважаю его и я. Гарет поступает так, как считает лучшим для национальной команды", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
04.10.2019 20:00
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да он у лысого шарлатана бы уже давно сидел на бенче,если бы ЦЗшники были здоровы.
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