Гвардиола дал совет Уолкеру после невызова в сборную Англии

Кайл Уолкер Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что должен делать защитник Кайл Уолкер после невызова в сборную Англии.

Как и в предыдущий международный перерыв, на сей раз Уолкер снова не был приглашен в национальную команду главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом.

По слухам, Кайл опасается, что его карьера в сборной окончена, однако Гвардиола призывает 29-летнего Уолкера не отчаиваться и сделать все, чтобы Саутгейт пожалел о своем решении.

"Это большая возможность для него показать тренеру сборной Англии, насколько он хорош".

"Наша спортивная жизнь всегда состоит из вызовов. Теперь перед ним возник очередной вызов, он должен в каждом матче демонстрировать, насколько он хорош".

"Он пришел к нам как выдающийся игрок и таковым остается. Он силен физически, быстр, а мы старались сделать его только лучше".

"Он тот игрок, который умеет все, однако у тренера национальной команды есть свое мнение, и он сделал выбор".

"Кайл уважает этот выбор, как уважаю его и я. Гарет поступает так, как считает лучшим для национальной команды", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиоа, Манчестер Сити, сборная Англии, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 20:00

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  1. dom1no 04.10.2019 20:09 # dom1no
    да он у лысого шарлатана бы уже давно сидел на бенче,если бы ЦЗшники были здоровы.

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