Жоржиньо назначен вице-капитаном "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что полузащитник Жоржиньо стал вице-капитаном команды.

Когда прошлым летом Маурицио Сарри покинул тренерский мостик на "Стэмфорд Бридж", перспективы Жоржиньо в "Челси" выглядели довольно туманно.



Однако Жоржиньо с лучшей стороны проявляет себя при Лэмпарде, который без устали хвалит итальянца бразильского происхождения, а теперь решил отметить статус того как лидера.



"Да, Жоржиньо является вице-капитаном. Сесар Аспиликуэта — наш капитан, что было очевидно со старта сезона, потому что его профессионализм и его карьера говорят сами за себя".



"Что касается Жоржиньо, то я продолжаю говорить про него как про личность и того, кто ведет других за собой. Это хорошо видно на поле", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.