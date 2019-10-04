Жоржиньо назначен вице-капитаном "Челси"

Жоржиньо Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что полузащитник Жоржиньо стал вице-капитаном команды.

Когда прошлым летом Маурицио Сарри покинул тренерский мостик на "Стэмфорд Бридж", перспективы Жоржиньо в "Челси" выглядели довольно туманно.

Однако Жоржиньо с лучшей стороны проявляет себя при Лэмпарде, который без устали хвалит итальянца бразильского происхождения, а теперь решил отметить статус того как лидера.

"Да, Жоржиньо является вице-капитаном. Сесар Аспиликуэта — наш капитан, что было очевидно со старта сезона, потому что его профессионализм и его карьера говорят сами за себя".

"Что касается Жоржиньо, то я продолжаю говорить про него как про личность и того, кто ведет других за собой. Это хорошо видно на поле", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Жоржиньо, капитаны, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 19:00

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  1. chr1s8rown 04.10.2019 19:36 # chr1s8rown
    Лумпар ничего не шарит в футболе.

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  2. staryi-eblan 04.10.2019 19:26 # staryi-eblan
    В прошлом сезоне я немало раз причислял его к провальным трансферам, но в конце того же сезона он начал вполне сносно играть. В этом сезоне также добротно отпахивает. Не ожидал от него, что так изменится. Действительно, он "железная основа" и вполне топовый игрок. Но, помарки в игре все равно есть.

    Слабые стороны:

    1. Не всегда успешно фолит. Это видно по тем 3 желтым карточкам, которые он получил подряд в первых 3-ех играх

    2. Удар из-за пределов штрафной совсем уж слабый + часто мяч летит аж на 4-7 метров выше ворот

    3. Не хватает кг-мов. Хиловат

    Сильные стороны:

    1. Пенальти бьет уверенно

    2. Бьется за команду. Есть характер

    3. Может выдавать пасы, как Фабрегас, но атакующие игроки их засирают часто

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