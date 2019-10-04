Жоржиньо назначен вице-капитаном "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что полузащитник Жоржиньо стал вице-капитаном команды.
Когда прошлым летом Маурицио Сарри покинул тренерский мостик на "Стэмфорд Бридж", перспективы Жоржиньо в "Челси" выглядели довольно туманно.
Однако Жоржиньо с лучшей стороны проявляет себя при Лэмпарде, который без устали хвалит итальянца бразильского происхождения, а теперь решил отметить статус того как лидера.
"Да, Жоржиньо является вице-капитаном. Сесар Аспиликуэта — наш капитан, что было очевидно со старта сезона, потому что его профессионализм и его карьера говорят сами за себя".
"Что касается Жоржиньо, то я продолжаю говорить про него как про личность и того, кто ведет других за собой. Это хорошо видно на поле", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
04.10.2019 19:00
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Лумпар ничего не шарит в футболе.
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В прошлом сезоне я немало раз причислял его к провальным трансферам, но в конце того же сезона он начал вполне сносно играть. В этом сезоне также добротно отпахивает. Не ожидал от него, что так изменится. Действительно, он "железная основа" и вполне топовый игрок. Но, помарки в игре все равно есть.
Слабые стороны:
1. Не всегда успешно фолит. Это видно по тем 3 желтым карточкам, которые он получил подряд в первых 3-ех играх
2. Удар из-за пределов штрафной совсем уж слабый + часто мяч летит аж на 4-7 метров выше ворот
3. Не хватает кг-мов. Хиловат
Сильные стороны:
1. Пенальти бьет уверенно
2. Бьется за команду. Есть характер
3. Может выдавать пасы, как Фабрегас, но атакующие игроки их засирают часто
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