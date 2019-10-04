Де Брюйне пропустит матч против "Вулверхэмптона"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не примет участие в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу.
Напомним, Де Брюйне пропустил матч Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" в минувший вторник, причиной чему стала травма паха, полученная за три дня до этого против "Эвертона".
После победы на европейской арене со счетом 2:0 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что Де Брюйне восстановится к выходным, однако этого не случится, и теперь Кевин вернется уже после международного перерыва.
"Он недоступен. После международного перерыва он будет готов. Это не такая уж большая проблема", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Также Гвардиола поведал, что после паузы на игры сборных из лазарета "Сити" должен вернуться и защитник Джон Стоунс.
04.10.2019 17:00
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