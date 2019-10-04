Почеттино надеется провести в "Тоттенхэме" еще минимум пять лет

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не собирается бежать от проблем и готов провести в Северном Лондоне еще много лет.

После унизительного домашнего поражения от "Баварии" со счетом 2:7 в Лиге Чемпионов Почеттино стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, опережая и Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед", и Стива Брюса из "Ньюкасла".

Однако Почеттино, чья команда немногим ранее испытала еще одно унижение, вылетев из Кубка Лиги от представляющего Лигу Два "Колчестера", уверяет, что совершенно предан "шпорам" и не помышляет об уходе.

"Это тот момент, когда мы должны оставаться сплоченными. Я понимаю, что у людей могут быть разные мнения. Это происходит в каждом клубе, когда ты не побеждаешь, а не только в "Тоттенхэме".

"Это нормально, что такой матч породил кучу мнений и слухов — каждый должен высказаться. Но в конечном итоге поражение — это единственное, что случилось. У меня нет сомнений, что мы останемся сплоченными и найдем способ снова быть успешными".

"В течение пяти с половиной лет, что я здесь, на каждой пресс-конференции мне приходится говорить о своем будущем. Мы говорим об этом до сих пор, поэтому я надеюсь, это означает, что я проведу здесь еще пять лет, как минимум", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 16:00

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  1. vyrentz 04.10.2019 16:51 # vyrentz
    seven 2 sister station

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  2. chebrec 04.10.2019 16:23 # chebrec
    Леща хейторам

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  3. beatles-red 04.10.2019 16:12 # beatles-red
    Но это не точно

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  4. chelsea111 04.10.2019 16:07 # chelsea111
    обычно после этого следует увольнение...

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  5. tursa 04.10.2019 16:06 # tursa
    Ойойой точно так же говорил в сотоне
    Потом свалил и сказал нельзя такую возможность упускать

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