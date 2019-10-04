Почеттино надеется провести в "Тоттенхэме" еще минимум пять лет

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не собирается бежать от проблем и готов провести в Северном Лондоне еще много лет.

После унизительного домашнего поражения от "Баварии" со счетом 2:7 в Лиге Чемпионов Почеттино стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, опережая и Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед", и Стива Брюса из "Ньюкасла".



Однако Почеттино, чья команда немногим ранее испытала еще одно унижение, вылетев из Кубка Лиги от представляющего Лигу Два "Колчестера", уверяет, что совершенно предан "шпорам" и не помышляет об уходе.



"Это тот момент, когда мы должны оставаться сплоченными. Я понимаю, что у людей могут быть разные мнения. Это происходит в каждом клубе, когда ты не побеждаешь, а не только в "Тоттенхэме".



"Это нормально, что такой матч породил кучу мнений и слухов — каждый должен высказаться. Но в конечном итоге поражение — это единственное, что случилось. У меня нет сомнений, что мы останемся сплоченными и найдем способ снова быть успешными".



"В течение пяти с половиной лет, что я здесь, на каждой пресс-конференции мне приходится говорить о своем будущем. Мы говорим об этом до сих пор, поэтому я надеюсь, это означает, что я проведу здесь еще пять лет, как минимум", — цитирует Почеттино Sky Sports.