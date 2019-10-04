Тирни хочет помочь "Арсеналу" вернуться в Лигу Чемпионов
Защитник "Арсенала" Киран Тирни заявил, что хочет помочь своему клубу вернуться в Лигу Чемпионов.
Накануне вечером Тирни, летний новичок "канониров", помог команде Унаи Эмери отпраздновать убедительную победу над "Стандартом" в Лиге Европы со счетом 4:0.
Учитывая жесточайшую конкуренцию в Премьер-Лиге, Лига Европы видится реальной возможностью для "Арсенала" попасть в элитный европейский турнир впервые с сезона 2015/16, и Тирни желает помочь в этом начинании своей новой команде.
"Это громадный клуб, который заслуживает быть в Лиге Чемпионов. Мы знаем, каковы амбиции клуба и наших болельщиков — все мы их разделяем и надеемся, что сможем достичь цели. У нас есть потенциал и есть мастерство для этого", — цитирует Тирни Daily Mai.
04.10.2019 15:00
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Все от вас, защитников зависит. С атакой у нас все в порядке
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