Сульшер призвал фанатов МЮ перестать жить прошлым
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал фанатов своего клуба перестать жить прошлым.
На матче Лиги Европы против АЗ, заскучав от игры, приехавшие из Англии фанаты воспроизвели весь свой репертуар, прославляя героев прошлого.
Некоторые из фанатов становятся нетерпеливы, что молодежь Сульшера никак не начнет проявлять себя так, как "Класс 92" в свое время, однако Оле Гуннар указывает на смену эпох и обещает сохранить веру в своих игроков.
"Мы больше не живем в 90-х. Это другая эра, и мы создаем другой коллектив. Мы знаем, что нас ждут взлеты и падения. Я готов подождать, пока эти парни расцветут. Не многие клубы нашего масштаба наигрывают молодых игроков, как мы".
"Они получили возможность заявить о себе, и мы уверены, что некоторые из них будут частью успешной команды".
"Я не знаю, что соперники думают о нас. Я лишь знаю, что, когда мы уходим с поля, порой мы были не так плохи".
"Порой нам чего-то не хватает. У меня бывает такое ощущение, но не слишком часто. Я не могу думать о том, что другие думают о нас. Нам нужно улучшить это", — цитирует Сульшера The Telegraph.
04.10.2019 14:00
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Последние комментарии:
Поплыл физрук
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Если честно, то мне больше нравится, что дают шанс воспитанникам и англичанам. Просто когда в стартовом составе играет один ливерпулец, англичанин и британец, то это очень уж печально, на мой взгляд. Это по сути сборная мира.
То что сейчас происходит в МЮ не даёт результат, но я могу назвать эту команду английской и в этой команде есть игроки из Манчестера и при этом немало. Это логично когда команда выступает в чемпионате Англии, когда там играют англичане и манчестерцы и тем более когда название клуба - это имя города. Когда в команде есть футболисты из Шотландии, Ирландии и Уэльса, то это тоже очень даже неплохо.
Возможно другие команды тоже работают в этом направлении, я надеюсь на это.
Но главная цель владельцев клубов - это заработок, а это более реально когда ты покупаешь лучших игроков.
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Это да, эти дауны до сих пор считают что они футбольный гранд))
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Как всегда, перевод на уровне 3 класса
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вали ка ты из клуба лузер
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Ливерпульцы вон вообще уже 30 лет прошлым живут и ничего...
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Сливается легенда
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