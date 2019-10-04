Сульшер призвал фанатов МЮ перестать жить прошлым

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал фанатов своего клуба перестать жить прошлым.

На матче Лиги Европы против АЗ, заскучав от игры, приехавшие из Англии фанаты воспроизвели весь свой репертуар, прославляя героев прошлого.



Некоторые из фанатов становятся нетерпеливы, что молодежь Сульшера никак не начнет проявлять себя так, как "Класс 92" в свое время, однако Оле Гуннар указывает на смену эпох и обещает сохранить веру в своих игроков.



"Мы больше не живем в 90-х. Это другая эра, и мы создаем другой коллектив. Мы знаем, что нас ждут взлеты и падения. Я готов подождать, пока эти парни расцветут. Не многие клубы нашего масштаба наигрывают молодых игроков, как мы".



"Они получили возможность заявить о себе, и мы уверены, что некоторые из них будут частью успешной команды".



"Я не знаю, что соперники думают о нас. Я лишь знаю, что, когда мы уходим с поля, порой мы были не так плохи".



"Порой нам чего-то не хватает. У меня бывает такое ощущение, но не слишком часто. Я не могу думать о том, что другие думают о нас. Нам нужно улучшить это", — цитирует Сульшера The Telegraph.