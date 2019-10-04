Мане: "Матч против "Ред Булл" — урок для нас"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что его команда должна извлечь урок после матча Лиги Чемпионов против австрийского "Ред Булл".

Забив три гола в первые полчаса домашнего матча против "Ред Булл", "Ливерпуль" позволил себе расслабиться раньше времени, благодаря чему соперник сравнял счет, и "красным" потребовались невероятные усилия, чтобы вырвать победу 4:3.



Это был всего лишь второй раз с момента проигранного финала Лиги Чемпионов в 2018 году, когда "Ливерпуль" пропустил более двух голов за один матч, и Мане понимает, что против "Лестера" в субботу подобное могло бы иметь более неприятные последствия.



"Думаю, если мы хотим победить, мы должны сыграть лучше, потому что мы знаем "Лестер". У них очень сильная и очень хорошая команда, особенно в этом сезоне".



"Мы определенно извлечем урок из матча против "Ред Булл" и будем готовы к субботе. Нас ждет матч огромной важности. Это урок нам, что в следующем матче нельзя выпадать из игры".



"Думаю, "Лестер" очень хорошо начал сезон, и у них очень хорошая команда. Мы хотим победить их, но мы должны быть на 100 процентов дороже", — цитирует Мане Sky Sports.