Киоун раскритиковал "Арсенал" за покупку Пепе
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун раскритиковал свой бывший клуб за трату 72 миллионов фунтов на приобретение вингера Николя Пепе у "Лилля".
Минувшим летом "канонирам" пришлось обновить свой трансферный рекорд и влезть в долги на несколько лет, чтобы опередить крупнейшие клубы Европы в борьбе за Пепе.
Однако пока Николя себя совершенно не проявляет, а против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник отметился сразу 17 потерями мяча. По мнению Киоуна, на месте дорогостоящего африканца должен играть воспитанник "Арсенала" Букайо Сака.
"Если мысленно вернуться ко временам Арсена Венгера, то он был никогда не стал блокировать путь молодого игрока, но теперь они подвергли такой опасности Букайо Сака".
"Будет ли Пепе вообще проходить в состав? Они заплатили за него огромные деньги, и в "Лилле" не перестанут смеяться, насколько выгодно они его продали".
"Пока еще слишком рано, и он, возможно, исправится, но пока он совершенно не оправдывает моих ожиданий", — сообщил Киоун BT Sport.
04.10.2019 12:25
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В трансферной комитете Ливерпуля гении сидят. Любая раскрученная фигура от которого отказывается Ливерпуль, оказывается в итоге днищем. По фактам, бро.
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страшная днина, неудивительно что его так жаждал ливерпук и жаль что он как и все люди с айкью выше 0 этой планеты отказался от трансфера в помойку.
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Такой же развод, как оный Ливерпуля с Фабиньо и Кейта.
Поэтому эти два клуба и не выигрывают Апл десятилетиями.
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"Пока еще слишком рано,
но я пиздану на всякий случа
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ахаха он еще не захотел в лфк переходить из-за отсутствия гарантий игрового времени
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Лучшая продажа в истории вместе с Кепой. 2 середняка
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