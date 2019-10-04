Киоун раскритиковал "Арсенал" за покупку Пепе

Николя Пепе Легенда "Арсенала" Мартин Киоун раскритиковал свой бывший клуб за трату 72 миллионов фунтов на приобретение вингера Николя Пепе у "Лилля".

Минувшим летом "канонирам" пришлось обновить свой трансферный рекорд и влезть в долги на несколько лет, чтобы опередить крупнейшие клубы Европы в борьбе за Пепе.

Однако пока Николя себя совершенно не проявляет, а против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник отметился сразу 17 потерями мяча. По мнению Киоуна, на месте дорогостоящего африканца должен играть воспитанник "Арсенала" Букайо Сака.

"Если мысленно вернуться ко временам Арсена Венгера, то он был никогда не стал блокировать путь молодого игрока, но теперь они подвергли такой опасности Букайо Сака".

"Будет ли Пепе вообще проходить в состав? Они заплатили за него огромные деньги, и в "Лилле" не перестанут смеяться, насколько выгодно они его продали".

"Пока еще слишком рано, и он, возможно, исправится, но пока он совершенно не оправдывает моих ожиданий", — сообщил Киоун BT Sport.


Метки Арсенал, Киоун, Пепе, Сака

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 12:25

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  1. arman-kz 04.10.2019 13:35 # arman-kz
    В трансферной комитете Ливерпуля гении сидят. Любая раскрученная фигура от которого отказывается Ливерпуль, оказывается в итоге днищем. По фактам, бро.

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  2. sow 04.10.2019 13:18 # sow
    страшная днина, неудивительно что его так жаждал ливерпук и жаль что он как и все люди с айкью выше 0 этой планеты отказался от трансфера в помойку.

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  3. idel 04.10.2019 13:15 # idel
    Такой же развод, как оный Ливерпуля с Фабиньо и Кейта.
    Поэтому эти два клуба и не выигрывают Апл десятилетиями.

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  4. mixmaster 04.10.2019 13:11 # mixmaster
    "Пока еще слишком рано,

    но я пиздану на всякий случа

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  5. tursa 04.10.2019 12:58 # tursa
    ахаха он еще не захотел в лфк переходить из-за отсутствия гарантий игрового времени

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  6. caxar 04.10.2019 12:29 # caxar
    Лучшая продажа в истории вместе с Кепой. 2 середняка

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