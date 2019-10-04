Киоун раскритиковал "Арсенал" за покупку Пепе

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун раскритиковал свой бывший клуб за трату 72 миллионов фунтов на приобретение вингера Николя Пепе у "Лилля".

Минувшим летом "канонирам" пришлось обновить свой трансферный рекорд и влезть в долги на несколько лет, чтобы опередить крупнейшие клубы Европы в борьбе за Пепе.



Однако пока Николя себя совершенно не проявляет, а против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник отметился сразу 17 потерями мяча. По мнению Киоуна, на месте дорогостоящего африканца должен играть воспитанник "Арсенала" Букайо Сака.



"Если мысленно вернуться ко временам Арсена Венгера, то он был никогда не стал блокировать путь молодого игрока, но теперь они подвергли такой опасности Букайо Сака".



"Будет ли Пепе вообще проходить в состав? Они заплатили за него огромные деньги, и в "Лилле" не перестанут смеяться, насколько выгодно они его продали".



"Пока еще слишком рано, и он, возможно, исправится, но пока он совершенно не оправдывает моих ожиданий", — сообщил Киоун BT Sport.