Стоячие трибуны не вернутся раньше 2021 года

Стоячие трибуны Клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа смогут создать стоячие трибуны на своих стадионах не раньше 2021 года.

Как известно, клубы двух высших английских дивизионов давно задумываются о возвращении к стоячим трибунам, которые запрещены со времен трагедии на "Хиллсборо".

Главным препятствием к этому остаются законы, изменить которые британское правительство готово только после убедительных доказательств того, что стоячие трибуны будут столь же безопасны — или безопаснее — как стоячие.

Как сообщает Daily Mail, орган власти, который отвечает за безопасность на спортивных площадках (Sports Grounds Safety Authority), только собирается заказать новое исследование на этот счет.

Поскольку процесс сбора и анализа информации требует времени, необходимых изменений не стоит ждать раньше 2021 года. Причем это точно не произойдет посреди сезона.


Метки Премьер-Лига, стадионы, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 11:00

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  1. alexomck 04.10.2019 11:53 # alexomck
    стоячие для пенсов.

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  2. tursa 04.10.2019 11:44 # tursa
    Греча вкуснее гречи

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  3. arhangel777 04.10.2019 11:22 # arhangel777
    Миха, а это как? Стоячие как стоячие)))
    что стоячие трибуны будут столь же безопасны — или безопаснее — как стоячие.

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