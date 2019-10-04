Стоячие трибуны не вернутся раньше 2021 года
Клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа смогут создать стоячие трибуны на своих стадионах не раньше 2021 года.
Как известно, клубы двух высших английских дивизионов давно задумываются о возвращении к стоячим трибунам, которые запрещены со времен трагедии на "Хиллсборо".
Главным препятствием к этому остаются законы, изменить которые британское правительство готово только после убедительных доказательств того, что стоячие трибуны будут столь же безопасны — или безопаснее — как стоячие.
Как сообщает Daily Mail, орган власти, который отвечает за безопасность на спортивных площадках (Sports Grounds Safety Authority), только собирается заказать новое исследование на этот счет.
Поскольку процесс сбора и анализа информации требует времени, необходимых изменений не стоит ждать раньше 2021 года. Причем это точно не произойдет посреди сезона.
04.10.2019 11:00
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Последние комментарии:
стоячие для пенсов.
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Греча вкуснее гречи
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Миха, а это как? Стоячие как стоячие)))
что стоячие трибуны будут столь же безопасны — или безопаснее — как стоячие.
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