Стоячие трибуны не вернутся раньше 2021 года

Клубы Премьер-Лиги и Чемпионшипа смогут создать стоячие трибуны на своих стадионах не раньше 2021 года.

Как известно, клубы двух высших английских дивизионов давно задумываются о возвращении к стоячим трибунам, которые запрещены со времен трагедии на "Хиллсборо".



Главным препятствием к этому остаются законы, изменить которые британское правительство готово только после убедительных доказательств того, что стоячие трибуны будут столь же безопасны — или безопаснее — как стоячие.



Как сообщает Daily Mail, орган власти, который отвечает за безопасность на спортивных площадках (Sports Grounds Safety Authority), только собирается заказать новое исследование на этот счет.



Поскольку процесс сбора и анализа информации требует времени, необходимых изменений не стоит ждать раньше 2021 года. Причем это точно не произойдет посреди сезона.