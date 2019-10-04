Джака: "Горжусь стать капитаном "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рассказал о своих ощущениях от назначения капитаном команды.

На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери устроил среди своих игроков закрытое голосование, по итогам которого Джака был выбран новым капитаном команды.



27-летний швейцарец уверен, что его предыдущий опыт поможет ему справиться со столь ответственной ролью, которая у него вызывает чувство гордости.



"Я очень горжусь. Это назначение очень радует меня, потому что у меня большой опыт в этой роли — я был капитаном в сборной Швейцарии, а также во времена выступлений в Германии".



"Когда я перешел сюда, я обнаружил здесь много замечательных игроков, хороших личностей, и стать капитаном и здесь — это большой шаг для меня".



"Теперь я официально капитан, и я очень горжусь быть капитаном такого замечательного клуба", — сообщил Джака Arsenal Player.