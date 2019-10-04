Сульшер: "Это хорошее очко"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер положительно оценил ничью 0:0 против АЗ в Лиге Европы.

Экспериментальный состав "красных дьяволов" не нанес ни одного удара в створ ворот АЗ в матче, который проходил на искусственном поле в Гааге, однако Сульшер все равно видит позитивные моменты.



Во-первых, Оле Гуннар дал игровую практику своей молодежи, включая 19-летнего Брэндона Уильямса, впервые в карьере вышедшего в стартовом составе. Во-вторых, "Юнайтед" набрал одно очко, которое Сульшер воспринимает как шаг по направлению к плей-офф.



"Это хорошее очко, набранное на выезде против сложного соперника на тяжелом покрытии".



"Нам потребовалось время, чтобы наладить контроль над мячом и игрой на этом искусственном поле. У нас стало получаться только во втором тайме".



"Однако я рад за парней. Брэндон дебютировал в стартовом составе, и это великолепно. В его игре не было видно никаких нервов, он был так смел, принимая мяч и продвигаясь вперед, а также он замечательно оборонялся".



"Я не думаю, что серия из 10 выездных матчей подряд без побед является проблемой для нас, мы могли выиграть многие из них".



"Сегодня мы набрали хорошее очко на выезде. Когда ты набираешь очко на выезде и выигрываешь свои домашние матчи, ты выходишь из группы", — цитирует Сульшера Sky Sports.