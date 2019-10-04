Эмери объяснил, почему Озил не сыграл в Лиге Европы

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему плеймейкер Месут Озил не принял участие в матче Лиги Европы против "Стандарта".

Накануне вечером "канониры" отпраздновали свою вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы, разгромив "Стандарт" со счетом 4:0.



В этом матче Эмери удалось дать практику резервистам, молодежи и набирающим форму после травм игрокам, тогда как зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил даже не попал в число запасных.



По словам Эмери, 30-летний немец не травмировался — просто другие игроки заслуживали сыграть больше.



"Каждый раз я определяю игроков, которые лучше всего подходят для конкретного матча и смогут принести нам наибольшую пользу. Раз я решил, что его не будет в заявке, значит другой игрок заслуживал этого больше".



"В воскресенье у нас будет другой матч, и мы заново сделаем выбор. Мы определим стартовые 11, которые обеспечат нам наивысшие шансы на победу против "Борнмута". И так в каждом матче", — цитирует Эмери Daily Mirror.