"Тоттенхэм" Почеттино: пошел обратный отсчет

На старте нового сезона Маурисио Почеттино выглядит обреченным, а его игроки — разрозненными. Почему так вышло, что "Тоттенхэм" сдал назад, а аргентинский тренер устал от работы в клубе?

Победа над "Саутгемптоном" в прошлый уикенд частично ослабила напряжение вокруг "Тоттенхэма". Команда Маурисио Почеттино сейчас побеждает редко, а победить с проблемами — возможно, лучшее в такой ситуации.



По крайней мере, так на это посмотрят оптимисты. "Шпоры" справились с соперником, играя в меньшинстве после удаления Сержа Орье. Они пропустили после большой ошибки Уго Льориса, но сам француз не раз выручал "Тоттенхэм", когда тот удерживал счет.



Более практичный взгляд увидит в этих подробностях суть проблем "Тоттенхэма". Орье — один из тех игроков "шпор", на которых до сих пор нельзя положиться. Ивуариец борется за место правого защитника после того, как клуб неожиданно отпустил Кирана Триппьера, основного футболиста на этой позиции. Что касается Льориса, то его выдающиеся сейвы вперемешку с грубыми ошибками — обычное дело, а не событие одного матча.



Проблемы "Тоттенхэма" сейчас глубже, и один матч вряд ли может быть переломным моментом. В 2019 году "шпоры" сенсационно вышли в финал Лиги Чемпионов, по факту достигнув пика своего времени с Почеттино. С другой стороны, в 2019 году в чемпионате "Тоттенхэм" выиграл всего 11 из 25 матчей. Средний показатель набранных очков командой Почеттино — 1.48 за матч.



Парадоксально, но до финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" дошел, став слабее. Потому слухи о желании Почеттино покинуть клуб неудивительны, учитывая и то, что тренер, по собственному признанию, был в депрессивном состоянии после июньского поражения от "Ливерпуля". Уж ему было очевидно, что "Тоттенхэм" давно не становится сильнее, и это был счастливый шанс клуба выиграть большой трофей.



Весной команда Почеттино одолела "Манчестер Сити" и "Аякс", потому что не растеряла своего лучшего качества — показывать сильную игру в большой день в статусе аутсайдера. Но "шпорам" всегда не хватало стабильности для борьбы за титул, а теперь ее становится еще меньше в виду объективных причин.



Почему так? И почему Почеттино все серьезнее задумывается об уходе?



Во-первых, многие футболисты "Тоттенхэма" перестали расти в последние пару сезонов. Команде не хватало ресурса для того, чтобы становиться сильнее.



Мы привыкли говорить о "шпорах" Почеттино, как о месте, где футболисты могут развиваться в процессе. Но это мнение давно неактуально. Самый яркий пример — Деле Алли. В сезоне 2015/16 его подавали, как будущую звезду мирового футбола, но с тех пор Алли не сделал шагов в развитии. Сейчас полузащитник не проходит в состав и остается на скамейке до конца поединка.



Есть и другие примеры. Опций в атаке у "Тоттенхэма" много, но некоторые игроки не выходят из роли эпизодических героев. Эрик Ламела остается там же. Лукас Моура блистал в полуфинале Лиги Чемпионов, но до сих пор не убедил тренера в своем уровне на постоянной основе. В полузащите "шпор" давно неразбериха, а еще недавно надежный Эрик Дайер просто пропал. Почеттино ждет следующего шага от Харри Уинкса, но этого все равно мало для оптимизма.



В обороне "Тоттенхэма" тоже заметен регресс. Данни Роуз по-прежнему хорош, но уже несколько лет левый защитник думает об уходе из клуба. Никто до конца не понял, что произошло между Почеттино, руководством и Кираном Триппьером. Да, предыдущий сезон был для англичанина не лучшим, но его уход в "Атлетико" стал сюрпризом. Почеттино остался с тремя опциями, но каждая из них хуже Триппьера. Серж Орье — символ не всегда понятной трансферной политики "шпор". У ивуарийца есть талант, но его менталитет прямо противоположен тем основам, которые закладывал в Лондоне Почеттино. Менеджер не может положиться на него, а Кайл Уолкер-Питерс просто не выглядит равноценной заменой Триппьеру и Кайлу Уолкеру, поддерживавших высокий уровень на правом фланге.



В центре обороны Давинсон Санчес, купленный пару лет назад, выступает в роли того же Орье. Колумбийца взяли как усиление на будущее, но он все так же нестабилен. Пара бельгийцев Алдервейрелд и Вертонген — это уже давно не тот союз, что и несколько лет назад. С ситуацией Уго Льориса мы разобрались раньше.



Действительно ли "Тоттенхэм" Почеттино делает упор на молодежь, позволяя той развиваться? Последний пример такого игрока — Харри Уинкс, дебютировавший в 2016 году. При всех талантах, он не зарабатывает тех же отзывов, что в свое время были у Кейна или Алли.



Летом лондонцы неплохо усилили состав, но и здесь полно оговорок. Из новичков в первую команду пока интегрировался только Танги Ндомбеле. У Ло Чельсо и Райана Сессеньона пока такой возможности нет в виду травм. Но даже если представить всех этих исполнителей в деле, есть сомнения, что они сделают для "Тоттенхэма" принципиальную разницу.



К этим проблемам добавился психологический момент.



Об этом на прошлой неделе честно рассказал Харри Кейн. По словам форварда, гармония в команде нарушена после трансферного окна. Некоторые футболисты желали покинуть клуб, не всем это удалось, и прежнее единство в целях необходимо восстановить. Почеттино таких игроков должен понимать. Финал Лиги Чемпионов в уже ослабшей команде казался вершиной, за которой путь только вниз. Кристиан Эриксен — первый, о котором идет речь. Но не стоит забывать и о положении таких людей, как Вертонген или Данни Роуз. Лукас Моура наверняка считает, что после подвигов в Лиге Чемпионов он заслужил чуть большую роль в первой команде, и его уже сватают в "Манчестер Юнайтед".



Не все обладают тем же менталитетом, что и Кейн, чтобы раз за разом начинать с начала. Не факт, что мечтающий об уходе Эриксен вернется к лучшей игре, а новички быстро вольются в команду с пошатнувшимся духом.



Даже со всеми своими проблемами, "Тоттенхэм" может достойно выступить в Европе и попасть в четверку. Но на два года застоя наложилась психологическая усталость некоторых игроков и тренера. Почеттино понимает, что предел его возможностей сейчас — это вернуть "шпор" к относительной стабильности. У "Тоттенхэма" уже нет пространства для рывка вперед, и тренер, отдавший клубу пять лет, вправе искать новые вызовы.



Иван Громиков специально для FAPL.ru