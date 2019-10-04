Тим Кэхилл вернулся в "Эвертон"

Тим Кэхилл Легенда "Эвертона" Тим Кэхилл вернулся в мерсисайдский клуб ради получения тренерской лицензии.

В период с 2004 по 2012 год Кэхилл сыграл более 270 матчей за "ирисок". Тим был ключевым игроком команды Дэвида Мойеса и большим любимчиком фанатов.

Кэхилл завершил игровую карьеру в конце прошлого сезона, однако решил не уходить из футбола. Как сообщает Liverpool Echo, Тим уже несколько недель трудится на базе "Эвертона" в Финч Фарм.

Целью 39-летнего австралийца является тренерская лицензия УЕФА категории A. У Кэхилла нет какой-то фиксированной роли — он занимается с различными возрастными группами из академии "Эвертона".


Метки Кэхилл, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 06:00

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