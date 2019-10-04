Сульшер считает, что у "Юнайтед" украли победу

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что у его команды украли победу, не назначив пенальти в матче Лиги Европы против АЗ.

В противостоянии с командой из Алкмара на искусственном поле "красные дьяволы" не нанесли ни одного удара в створ.

Один из немногих шансов для "Юнайтед" вырвать победу был связан с падением в штрафной вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда, однако рефери не увидел здесь фола — и ошибся, как считает Сульшер.

"Конечно, это должна была быть победа. Мне уже надоело говорить о пенальти, которые мы должны были получить — в понедельник против "Арсенала" и теперь снова".

"Это пенальти в 100 случаях из 100, с таким решением невозможно ошибиться в футболе".

"Игра рукой — это всегда дискуссионно, но если вы посмотрите на эпизод в матче с "Арсеналом", то мы должны были получить пенальти. Там это даже не подлежит обсуждению, потому что у тебя было так много времени убрать руку".

"К сожалению для нас, мы не получили пенальти, поэтому для меня нет смысла жаловаться, и мне не нравится это делать".

"Однако наступит момент, когда решения пойдут в нашу пользу. Мы должны верить в это", — цитирует Сульшера Daily Express.


Метки АЗ, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2019 00:05

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  1. alexomck 04.10.2019 00:23 # alexomck
    в ЛЧ таж история сейчас, судейство оставляет желать. вспомнить как Принтер тянули против Барсы за уши.

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  2. bes-ter 04.10.2019 00:22 # bes-ter
    Назначеный пенальти еще не означает гол... у любой компнды конфуз может случится

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  3. vyrentz 04.10.2019 00:15 # vyrentz
    Клоун, тикай з городу, Тоби 3.14зда

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