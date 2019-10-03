Мартинелли привел "Арсенал" к победе над "Стандартом"

Дубль и результативная передача 18-летнего Габриэля Мартинелли помогли "Арсеналу" одержать вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы — 4:0 над "Стандартом".

Место в стартовом составе "канониров" нашлось для крайних защитников Эктора Беллерина и Кирана Тирни, причем первый из них даже получил капитанскую повязку. Также с первых минут появились молодые Джо Уиллок, Рис Нелсон и Габриэль Мартинелли. Месут Озил в заявку на матч не попал.



"Арсенал" бодро начал матч и оформил два быстрых гола. На 13-й минуте Тирни подал с левого фланга, а Мартинелли сыграл головой на ближней штанге — 1:0. Спустя три минуты Мартинелли принял мяч в похожей позиции, но уже внизу, чуть подработал снаряд и поразил дальний угол — 2:0.



На 22-й минуте разрыв в счете стал крупным, потому что Джо Уиллок поспел первым на добивание после остановленного защитником дальнего удара Нелсона — 3:0.



В дальнейшем хозяева создали еще массу моментов и на 57-й минуте, наконец, забили четвертый гол. Дани Себальос практически внес мяч в ворота после того, как Мартинелли перебросил его через голкипера — 4:0.



"Канониры" хотели забить и пятый гол, включая вышедшего на замену Пьер-Эмерика Обамеянга, однако судьба пожалела "Стандарт".



"Арсенал" одержал почти безупречную победу, вновь не пропустив, и теперь единолично возглавляет Группу F Лиги Европы. А 18-летний Габриэль Мартинелли определенно добавил пищи для размышлений главному тренеру Унаи Эмери.



"Арсенал" (Англия) — "Стандарт" (Бельгия) — 4:0 (3:0)



Голы: Мартинелли 13, 16, Уиллок 22, Себальос 57.



"Арсенал": Мартинес, Беллерин, Мустафи, Холдинг, Тирни, Себальос, Торрейра, Уиллок (Гендузи 74), Нелсон (Обамеянг 79), Мартинелли, Мэйтланд-Найлс (Пепе 66).