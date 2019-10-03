Роджерс считает, что "Ливерпуль" мог упустить титул не из-за Джеррарда, а из-за Хендерсона

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс предположил, что его "Ливерпуль" упустил титул Премьер-Лиги в сезоне 2013/14 вовсе не из-за ошибки Стивена Джеррарда, а из-за дисквалификации Джордана Хендерсона.

Говоря об упущенном "красными" титуле в 2014 году, люди обычно вспоминают, как Джеррард поскользнулся в матче против "Челси". Тогда "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение со счетом 0:2, и инициативу в чемпионской гонке перехватил "Манчестер Сити".



Однако Роджерс считает, что отсутствие Хендерсона в том злопамятном матче, а также в поединке против "Кристал Пэлас" (3:3) было более ощутимым.



"В этой истории люди оставляют без внимания, что Джордан не мог принять участие в трех из четырех последних матчей по причине своего удаления на последней минуте против "Сити".



"Нам очень его не хватало в тот день (против "Челси"). Однако по прошествии времени ты понимаешь, как хорошо мы играли в том сезоне, поэтому у меня нет бессонных ночей", — сообщил Роджерс The Telegraph.