"Вулверхэмптон" забил Кариусу в компенсированное время

Гол Вилли Боли в компенсированное время позволил "Вулверхэмптону" вырвать победу в гостях у "Бешикташа" — 0:1.

В первом тайме стамбульского матча "Бешикташ" владел заметным преимуществом, тогда как "волки" лишь оборонялись и ничего не показали впереди, а однажды их спасла только штанга.



Во втором тайме команда Нуну Эшпириту Санту прибавила, но все равно атаковали довольно редко.



А когда уже шло компенсированное время, Рубен Невеш направил мяч в штрафную, где защитник Боли обработал передачу и вторым касанием поразил ворота Лориса Кариуса — 0:1.



"Бешикташ" (Турция) — "Вулверхэмптон" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Боли 90.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Хонни, Доэрти, Невеш, Моутиньо, Нету (Траоре 45), Гиббс-Уайт (Дендонкер 62), Хименес (Кутроне 79).