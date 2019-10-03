"Юнайтед" сыграл вничью с АЗ

Анхель Гомес "Манчестер Юнайтед" сыграл без забитых голов с АЗ, даже ни разу не попав в створ ворот своего соперника по групповому этапу Лиги Европы.

Относительно 1:1 с "Арсеналом" в Премьер-Лиге в стартовом составе "красных дьяволов" произошло восемь изменений — уцелели лишь Давид Де Хеа, Виктор Линделеф и Даниэль Джеймс. Свой шанс, среди прочих, получили Диогу Далот, Брэндон Уильямс и Мейсон Гринвуд.

Первый тайм матча в Гааге в целом вышел ничем не примечательным. "Юнайтед" отрезками владел территорией, но позволял сопернику свободно дышать и не нанес ни одного удара в створ до перерыва.

Впечатление, что хуже "дьяволы" играть просто не могут, было развеяно после перерыва, потому что АЗ перехватил инициативу и принялся напрягать Давида Де Хеа.

"Юнайтед" так ни разу и не попал по чужим воротам. Однажды вышедший на замену Маркус Рэшфорд пытался заработать пенальти, но рефери не впечатлился.

"Юнайтед" провел просто удручающий матч, позволив сопернику переиграть себя. Подопечные Оле Гуннара Сульшера были невероятно беззубы впереди.

АЗ (Голландия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:0 (0:0)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Рохо, Уильямс, Матич, Фред, Гомес, Мата (Мактоминей 83), Джеймс (Рэшфорд 63), Гринвуд (Лингард 77).


Метки АЗ, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 21:50

Количество просмотров Просмотров: 1576

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Последние комментарии:




  1. electric 03.10.2019 22:40 # electric
    ЛОЛита! Как же хорош маню!

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  2. mancunia-planet 03.10.2019 22:39 # mancunia-planet
    хоть не проиграли

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  3. thegodfather 03.10.2019 22:37 # thegodfather
    Ле очевидно турнир эмери. В этом году точно плкорит с арсом.
    Или нет

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  4. blayzer 03.10.2019 22:36 # blayzer
    Что прям игра удалась.. эмю попедиль.. ха ха

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  5. sow 03.10.2019 22:31 # sow
    короче пацы сходил на Джокера, и скажу прямо, ваш Хит Лиджер сосет с двух рук, причмокивая губенками, Хоакин финикс топ.

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  6. lampard78 03.10.2019 22:25 # lampard78
    Вот это уже похоже. Хороший настрой и молодёжь, которая хочет себя показать. Привет Сульшеру.

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  7. sausage 03.10.2019 22:23 # sausage
    Пушкари с цепи сорвались.

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  8. madchester 03.10.2019 22:23 # madchester
    В какое же дерьмо превратился скам!

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  9. lovrentiy 03.10.2019 22:23 # lovrentiy
    Хоть здесь можно футбол посмотреть, везде одна вата сегодня.

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  10. sausage 03.10.2019 22:22 # sausage
    Просто Сульшеру надо дать время. Чем больше, тем лучше.

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  11. lovrentiy 03.10.2019 22:20 # lovrentiy
    Учитесь манки, как нужно создавать моменты.

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  12. kukuruzzo 03.10.2019 22:18 # kukuruzzo
    Тянем с волками английский гадюшник

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  13. lampard78 03.10.2019 22:16 # lampard78
    Да, это явно веселее, чем ватоката МЮ с АЗ.

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  14. reams 03.10.2019 22:16 # reams
    еба, второй )

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  15. reams 03.10.2019 22:13 # reams
    бля как же хорош Мартинелли

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  16. karimov-mu 03.10.2019 22:09 # karimov-mu
    Просто умрите, суки

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  17. januzaj00 03.10.2019 22:08 # januzaj00
    Ору с тех, кто смотрел этот матч) удачи, терпилоиды

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  18. lfc-krr 03.10.2019 22:07 # lfc-krr
    Походу, Клопп может уволить Сульшера!

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  19. lexa-arsenal 03.10.2019 22:00 # lexa-arsenal
    КРАСИВО

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  20. vandersexxx 03.10.2019 21:57 # vandersexxx
    Каждый раз думаешь, что хуже быть не может а потом ты смотрит матч с АЗ

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