"Юнайтед" сыграл вничью с АЗ
"Манчестер Юнайтед" сыграл без забитых голов с АЗ, даже ни разу не попав в створ ворот своего соперника по групповому этапу Лиги Европы.
Относительно 1:1 с "Арсеналом" в Премьер-Лиге в стартовом составе "красных дьяволов" произошло восемь изменений — уцелели лишь Давид Де Хеа, Виктор Линделеф и Даниэль Джеймс. Свой шанс, среди прочих, получили Диогу Далот, Брэндон Уильямс и Мейсон Гринвуд.
Первый тайм матча в Гааге в целом вышел ничем не примечательным. "Юнайтед" отрезками владел территорией, но позволял сопернику свободно дышать и не нанес ни одного удара в створ до перерыва.
Впечатление, что хуже "дьяволы" играть просто не могут, было развеяно после перерыва, потому что АЗ перехватил инициативу и принялся напрягать Давида Де Хеа.
"Юнайтед" так ни разу и не попал по чужим воротам. Однажды вышедший на замену Маркус Рэшфорд пытался заработать пенальти, но рефери не впечатлился.
"Юнайтед" провел просто удручающий матч, позволив сопернику переиграть себя. Подопечные Оле Гуннара Сульшера были невероятно беззубы впереди.
АЗ (Голландия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:0 (0:0)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Рохо, Уильямс, Матич, Фред, Гомес, Мата (Мактоминей 83), Джеймс (Рэшфорд 63), Гринвуд (Лингард 77).
03.10.2019 21:50
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Последние комментарии:
ЛОЛита! Как же хорош маню!
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хоть не проиграли
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Ле очевидно турнир эмери. В этом году точно плкорит с арсом.
Или нет
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Что прям игра удалась.. эмю попедиль.. ха ха
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короче пацы сходил на Джокера, и скажу прямо, ваш Хит Лиджер сосет с двух рук, причмокивая губенками, Хоакин финикс топ.
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Вот это уже похоже. Хороший настрой и молодёжь, которая хочет себя показать. Привет Сульшеру.
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Пушкари с цепи сорвались.
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В какое же дерьмо превратился скам!
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Хоть здесь можно футбол посмотреть, везде одна вата сегодня.
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Просто Сульшеру надо дать время. Чем больше, тем лучше.
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Учитесь манки, как нужно создавать моменты.
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Тянем с волками английский гадюшник
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Да, это явно веселее, чем ватоката МЮ с АЗ.
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еба, второй )
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бля как же хорош Мартинелли
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Просто умрите, суки
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Ору с тех, кто смотрел этот матч) удачи, терпилоиды
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Походу, Клопп может уволить Сульшера!
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КРАСИВО
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Каждый раз думаешь, что хуже быть не может а потом ты смотрит матч с АЗ
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