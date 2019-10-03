"Юнайтед" сыграл вничью с АЗ

"Манчестер Юнайтед" сыграл без забитых голов с АЗ, даже ни разу не попав в створ ворот своего соперника по групповому этапу Лиги Европы.

Относительно 1:1 с "Арсеналом" в Премьер-Лиге в стартовом составе "красных дьяволов" произошло восемь изменений — уцелели лишь Давид Де Хеа, Виктор Линделеф и Даниэль Джеймс. Свой шанс, среди прочих, получили Диогу Далот, Брэндон Уильямс и Мейсон Гринвуд.



Первый тайм матча в Гааге в целом вышел ничем не примечательным. "Юнайтед" отрезками владел территорией, но позволял сопернику свободно дышать и не нанес ни одного удара в створ до перерыва.



Впечатление, что хуже "дьяволы" играть просто не могут, было развеяно после перерыва, потому что АЗ перехватил инициативу и принялся напрягать Давида Де Хеа.



"Юнайтед" так ни разу и не попал по чужим воротам. Однажды вышедший на замену Маркус Рэшфорд пытался заработать пенальти, но рефери не впечатлился.



"Юнайтед" провел просто удручающий матч, позволив сопернику переиграть себя. Подопечные Оле Гуннара Сульшера были невероятно беззубы впереди.



АЗ (Голландия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Рохо, Уильямс, Матич, Фред, Гомес, Мата (Мактоминей 83), Джеймс (Рэшфорд 63), Гринвуд (Лингард 77).