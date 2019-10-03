В "Тоттенхэме" опасаются ухода Кейна

Боссы "Тоттенхэма" всерьез опасаются, что нападающий Харри Кейн присоединится к числу игроков, помышляющих об отъезде из Северного Лондона по окончании сезона.

Как известно, следующим летом у "шпор" истекают контракты с Яном Вертонгеном, Тоби Алдервейрелдом и Кристианом Эриксеном. Ни с одним из них переговоры о продлении сотрудничества не ведутся.



Однако этим трио потери "Тоттенхэма" в обозримом будущем могут не ограничиться. Многолетняя серия без трофеев, низкие в сравнении с конкурентами зарплаты и нездоровая атмосфера внутри коллектива наводят на мысли об уходе и других игроков, с более длительными контрактами.



Как утверждает The Times, внутри клуба растут опасения, что об уходе задумается и Кейн, которому в июле исполнится 27. С 2011 года Харри забил 171 гол за "шпор", но до сих пор не выиграл никаких командных трофеев.



В "Тоттенхэме" у Кейна есть рассчитанный до 2024 года контракт, по которому он сейчас получает не менее 150 тысяч фунтов в неделю. Клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" без проблем смогут предложить Харри более выгодные условия.