В "Тоттенхэме" опасаются ухода Кейна
Боссы "Тоттенхэма" всерьез опасаются, что нападающий Харри Кейн присоединится к числу игроков, помышляющих об отъезде из Северного Лондона по окончании сезона.
Как известно, следующим летом у "шпор" истекают контракты с Яном Вертонгеном, Тоби Алдервейрелдом и Кристианом Эриксеном. Ни с одним из них переговоры о продлении сотрудничества не ведутся.
Однако этим трио потери "Тоттенхэма" в обозримом будущем могут не ограничиться. Многолетняя серия без трофеев, низкие в сравнении с конкурентами зарплаты и нездоровая атмосфера внутри коллектива наводят на мысли об уходе и других игроков, с более длительными контрактами.
Как утверждает The Times, внутри клуба растут опасения, что об уходе задумается и Кейн, которому в июле исполнится 27. С 2011 года Харри забил 171 гол за "шпор", но до сих пор не выиграл никаких командных трофеев.
В "Тоттенхэме" у Кейна есть рассчитанный до 2024 года контракт, по которому он сейчас получает не менее 150 тысяч фунтов в неделю. Клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" без проблем смогут предложить Харри более выгодные условия.
03.10.2019 21:00
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Нахер он никому не нужен со своей толстухой бабой
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