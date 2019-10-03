Погба рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Поль Погба Наставник сборной Франции Дидье Дешам поведал, что полузащитник Поль Погба может пропустить даже матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 20 октября.

Напомним, "красные дьяволы" не взяли Погба в Голландию на матч Лиги Европы против АЗ. Причиной этому стал случившийся против "Арсенала" рецидив травмы лодыжки, которая впервые дала о себе знать еще в конце августа.

"Его снова беспокоит лодыжка. Он сыграл в Кубке Лиги, он сыграл против "Арсенала" в понедельник. Но у него снова возникли проблемы, которые оставят его вне игры на три недели".

"Я бы предпочел, чтобы он приехал сюда, как и все доступные игроки, но, к сожалению, его физическое состояние не позволяет эму это сделать", — цитирует Дешама Goal.

Добавим, что матч против "Ливерпуля" — первый для "Юнайтед" после международного перерыва, до которого "дьяволам" предстоит сыграть с "Ньюкаслом".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 556

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Последние комментарии:




  1. reams 03.10.2019 20:54 # reams
    ожидаемо, с Арсеналом жопу рвал, а с колбасными даже не выйдет, чисто в одну калитку игра будет

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  2. gerrard08 03.10.2019 20:38 # gerrard08
    Это плохо. Этот калич норм поднил бы.

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  3. chr1s8rown 03.10.2019 20:32 # chr1s8rown
    потеря для лфк
    хотя это просто жалкий майнд геймс от физрука

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  4. steveg8 03.10.2019 20:32 # steveg8
    Это плохо. Не будет засланного казачка в рядах манков, который будет изнутри их расшатывать.

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  5. chebrec 03.10.2019 20:14 # chebrec
    Ему тоже кепкой в голову метнули?

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  6. wilegend 03.10.2019 20:04 # wilegend
    перед каждым матчем рискует

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  7. dom1no 03.10.2019 20:02 # dom1no
    усиление для мю

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