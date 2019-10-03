Погба рискует пропустить матч с "Ливерпулем"
Наставник сборной Франции Дидье Дешам поведал, что полузащитник Поль Погба может пропустить даже матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 20 октября.
Напомним, "красные дьяволы" не взяли Погба в Голландию на матч Лиги Европы против АЗ. Причиной этому стал случившийся против "Арсенала" рецидив травмы лодыжки, которая впервые дала о себе знать еще в конце августа.
"Его снова беспокоит лодыжка. Он сыграл в Кубке Лиги, он сыграл против "Арсенала" в понедельник. Но у него снова возникли проблемы, которые оставят его вне игры на три недели".
"Я бы предпочел, чтобы он приехал сюда, как и все доступные игроки, но, к сожалению, его физическое состояние не позволяет эму это сделать", — цитирует Дешама Goal.
Добавим, что матч против "Ливерпуля" — первый для "Юнайтед" после международного перерыва, до которого "дьяволам" предстоит сыграть с "Ньюкаслом".
03.10.2019 20:00
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ожидаемо, с Арсеналом жопу рвал, а с колбасными даже не выйдет, чисто в одну калитку игра будет
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Это плохо. Этот калич норм поднил бы.
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потеря для лфк
хотя это просто жалкий майнд геймс от физрука
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Это плохо. Не будет засланного казачка в рядах манков, который будет изнутри их расшатывать.
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Ему тоже кепкой в голову метнули?
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перед каждым матчем рискует
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усиление для мю
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