Погба рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Наставник сборной Франции Дидье Дешам поведал, что полузащитник Поль Погба может пропустить даже матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 20 октября.

Напомним, "красные дьяволы" не взяли Погба в Голландию на матч Лиги Европы против АЗ. Причиной этому стал случившийся против "Арсенала" рецидив травмы лодыжки, которая впервые дала о себе знать еще в конце августа.



"Его снова беспокоит лодыжка. Он сыграл в Кубке Лиги, он сыграл против "Арсенала" в понедельник. Но у него снова возникли проблемы, которые оставят его вне игры на три недели".



"Я бы предпочел, чтобы он приехал сюда, как и все доступные игроки, но, к сожалению, его физическое состояние не позволяет эму это сделать", — цитирует Дешама Goal.



Добавим, что матч против "Ливерпуля" — первый для "Юнайтед" после международного перерыва, до которого "дьяволам" предстоит сыграть с "Ньюкаслом".