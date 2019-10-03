Клопп восхищается прогрессом "Ливерпуля" при Клоппе

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отметил прогресс своего бывшего клуба "Ливерпуля" при Юргене Клоппе.

Роджерс тренировал "красных" в период с 2012 по 2015 год и однажды был по-настоящему близок к чемпионству в Премьер-Лиге. Разочарование от упущенного титула и послужило одной из причин к увольнению Брендана, на место которого пришел Клопп.



Однако Роджерс совершенно не обижается на Клоппа, который забрал его работу, и высоко оценивает прогресс "Ливерпуля" при немецком тренере.



"Я такой человек, что я рад за клуб и особенно рад за игроков вроде Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера — игроков, с которыми я работал и с которыми у меня были крепкие отношения. Я был так рад, когда Джордан поднял трофей Лиги Чемпионов, потому что я знаю, как он прибавил и как он трудился ради этого".



"Я никогда не буду обижаться. Ведь иначе я бы не пустил Юргена в свой дом! У меня были хорошие отношения с Рэем Хьюэном, который помогает игрокам решать бытовые вопросы. Он сказал мне, что у Юргена возникли сложности с поиском места жительства, и тогда я сказал: "Слушай, я переезжаю в Лондон на какое-то время, поэтому Юрген может занять мой дом".



"Юрген проделал блестящую работу. Он привнес в клуб настоящую гармонию и сплоченность команды и болельщиков. Стабильность помогла им в этом".



"На некоторые участки поля они пригласили игроков самого, самого высокого уровня. Виргил (Ван Дейк), Алиссон — это игроки топ-уровня, которые действительно усилили команду".



"Они в замечательном положении благодаря сплаву молодых талантов и опытных игроков. Они выглядят очень сильно", — цитирует Роджерса Sky Sports.