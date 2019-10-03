Клопп восхищается прогрессом "Ливерпуля" при Клоппе
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отметил прогресс своего бывшего клуба "Ливерпуля" при Юргене Клоппе.
Роджерс тренировал "красных" в период с 2012 по 2015 год и однажды был по-настоящему близок к чемпионству в Премьер-Лиге. Разочарование от упущенного титула и послужило одной из причин к увольнению Брендана, на место которого пришел Клопп.
Однако Роджерс совершенно не обижается на Клоппа, который забрал его работу, и высоко оценивает прогресс "Ливерпуля" при немецком тренере.
"Я такой человек, что я рад за клуб и особенно рад за игроков вроде Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера — игроков, с которыми я работал и с которыми у меня были крепкие отношения. Я был так рад, когда Джордан поднял трофей Лиги Чемпионов, потому что я знаю, как он прибавил и как он трудился ради этого".
"Я никогда не буду обижаться. Ведь иначе я бы не пустил Юргена в свой дом! У меня были хорошие отношения с Рэем Хьюэном, который помогает игрокам решать бытовые вопросы. Он сказал мне, что у Юргена возникли сложности с поиском места жительства, и тогда я сказал: "Слушай, я переезжаю в Лондон на какое-то время, поэтому Юрген может занять мой дом".
"Юрген проделал блестящую работу. Он привнес в клуб настоящую гармонию и сплоченность команды и болельщиков. Стабильность помогла им в этом".
"На некоторые участки поля они пригласили игроков самого, самого высокого уровня. Виргил (Ван Дейк), Алиссон — это игроки топ-уровня, которые действительно усилили команду".
"Они в замечательном положении благодаря сплаву молодых талантов и опытных игроков. Они выглядят очень сильно", — цитирует Роджерса Sky Sports.
03.10.2019 19:00
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Последние комментарии:
МиХажло восхищается работой тупорылого админа ресурса Fapl.ru
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Ну давайте, кто ещё не пошутил на эту тему, активней))))
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И на фото, тоже Клопп...
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казалось бы причем тут клопп
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Михажло вынужден редактировать посты михажло
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Сам себя не похвалишь — никто не похвалит
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Клопп молодец, мало кто восхищается своей работай)
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Ееееее, топовый заголовок, Клопп восхищается собой в Ливере)))
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Михужло, михужло, что ж ты злодей творишь, удаляй)
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Хахахахаах
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заголовок топ и Клопп топ)
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Клопп восхищается прогрессом "Ливерпуля" при Клоппе
псдц.....
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