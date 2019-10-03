Клопп восхищается прогрессом "Ливерпуля" при Клоппе

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отметил прогресс своего бывшего клуба "Ливерпуля" при Юргене Клоппе.

Роджерс тренировал "красных" в период с 2012 по 2015 год и однажды был по-настоящему близок к чемпионству в Премьер-Лиге. Разочарование от упущенного титула и послужило одной из причин к увольнению Брендана, на место которого пришел Клопп.

Однако Роджерс совершенно не обижается на Клоппа, который забрал его работу, и высоко оценивает прогресс "Ливерпуля" при немецком тренере.

"Я такой человек, что я рад за клуб и особенно рад за игроков вроде Джордана Хендерсона и Джеймса Милнера — игроков, с которыми я работал и с которыми у меня были крепкие отношения. Я был так рад, когда Джордан поднял трофей Лиги Чемпионов, потому что я знаю, как он прибавил и как он трудился ради этого".

"Я никогда не буду обижаться. Ведь иначе я бы не пустил Юргена в свой дом! У меня были хорошие отношения с Рэем Хьюэном, который помогает игрокам решать бытовые вопросы. Он сказал мне, что у Юргена возникли сложности с поиском места жительства, и тогда я сказал: "Слушай, я переезжаю в Лондон на какое-то время, поэтому Юрген может занять мой дом".

"Юрген проделал блестящую работу. Он привнес в клуб настоящую гармонию и сплоченность команды и болельщиков. Стабильность помогла им в этом".

"На некоторые участки поля они пригласили игроков самого, самого высокого уровня. Виргил (Ван Дейк), Алиссон — это игроки топ-уровня, которые действительно усилили команду".

"Они в замечательном положении благодаря сплаву молодых талантов и опытных игроков. Они выглядят очень сильно", — цитирует Роджерса Sky Sports.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 856

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Последние комментарии:




  1. verh 03.10.2019 19:22 # verh
    МиХажло восхищается работой тупорылого админа ресурса Fapl.ru

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  2. madscouser 03.10.2019 19:16 # madscouser
    Ну давайте, кто ещё не пошутил на эту тему, активней))))

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  3. bushwacka 03.10.2019 19:12 # bushwacka
    И на фото, тоже Клопп...

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  4. wilegend 03.10.2019 19:09 # wilegend
    казалось бы причем тут клопп

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  5. mrjingles 03.10.2019 19:07 # mrjingles
    Михажло вынужден редактировать посты михажло

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  6. dragon 03.10.2019 19:06 # dragon
    Сам себя не похвалишь — никто не похвалит

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  7. dnssda 03.10.2019 19:05 # dnssda
    Клопп молодец, мало кто восхищается своей работай)

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  8. arhangel777 03.10.2019 19:05 # arhangel777
    Ееееее, топовый заголовок, Клопп восхищается собой в Ливере)))

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  9. imf-tau 03.10.2019 19:04 # imf-tau
    Михужло, михужло, что ж ты злодей творишь, удаляй)

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  10. sisyazavr 03.10.2019 19:03 # sisyazavr
    Хахахахаах

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  11. scauzer11 03.10.2019 19:03 # scauzer11
    заголовок топ и Клопп топ)

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  12. bluehonorcfc9 03.10.2019 19:01 # bluehonorcfc9
    Клопп восхищается прогрессом "Ливерпуля" при Клоппе


    псдц.....

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