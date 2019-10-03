Фабиански уже не сыграет в этом году

Срок восстановления голкипера "Вест Хэма" Лукаша Фабиански был скорректирован до трех месяцев, как минимум.

Первый номер "молотобойцев" надорвал мышцу бедра в матче минувшего уикенда против "Борнмута" (2:2), вводя мяч в игру от своих ворот.



В данный момент 34-летний поляк все еще консультируется с профильными специалистами, которые помогут решить вопрос об операции, но снова сыграть в футбол Фабиански в любом случае сможет только после Нового года.



"Конечно, это большая потеря, потому что Лукаш своей игрой доказывал, что является одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге".



"Сегодня или завтра медицинский штаб окончательно решит, потребуется ему операция на мышце, или он восстановится без операции, но я думаю, что в любом случае Лукашу будет сложно вернуться быстрее, чем за три месяца", – цитирует главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини Sky Sports.