Обамеянг ответил боссу "Боруссии"

Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на критику генерального директора дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахима Ватцке, который обвинил габонского нападающего, что тот ушел в "Арсенал" из-за денег.

На текущей неделе босс "Боруссии" выступил с довольно провокационным заявлением по поводу мотивов Обамеянга при смене клуба в январе 2018.



Ватцке выразил мнение, что только деньги могли заставить Пьер-Эмерика променять клуб из Лиги Чемпионов на клуб из Лиги Европы. Ответ 30-летнего нападающего не заставил себя ждать.



"Тебе было бы лучше никогда не говорить о том, почему я на самом деле покинул Дортмунд. Мистер Ватцке, ты такой клоун".



"Помню, в то время ты говорил, что никогда не продашь Усмана (Дембеле), а затем ты увидел сумму свыше 100 миллионов и первым же согласился взять деньги. Пожалуйста, не говори о деньгах! Оставь меня в покое", — написал Обамеянг в твиттере.