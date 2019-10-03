Обамеянг ответил боссу "Боруссии"

Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг ответил на критику генерального директора дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахима Ватцке, который обвинил габонского нападающего, что тот ушел в "Арсенал" из-за денег.

На текущей неделе босс "Боруссии" выступил с довольно провокационным заявлением по поводу мотивов Обамеянга при смене клуба в январе 2018.

Ватцке выразил мнение, что только деньги могли заставить Пьер-Эмерика променять клуб из Лиги Чемпионов на клуб из Лиги Европы. Ответ 30-летнего нападающего не заставил себя ждать.

"Тебе было бы лучше никогда не говорить о том, почему я на самом деле покинул Дортмунд. Мистер Ватцке, ты такой клоун".

"Помню, в то время ты говорил, что никогда не продашь Усмана (Дембеле), а затем ты увидел сумму свыше 100 миллионов и первым же согласился взять деньги. Пожалуйста, не говори о деньгах! Оставь меня в покое", — написал Обамеянг в твиттере.


Метки Арсенал, Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. ygyrbendar 03.10.2019 17:55 # ygyrbendar
    Нихуя он старина уже, а так бегает, красава

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  2. naby-keita 03.10.2019 17:54 # naby-keita
    Абезьянг поплыл, ничего достойного не сказал
    видимо коллектив так плохо влияет

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  3. toha-bludsikir 03.10.2019 17:41 # toha-bludsikir
    пфф сравнил чемп германии и англии. какие претензии к габонцу - деньги от отрабатывает. зп по делу. всякие покба санчесы и салахи повыбивали себе зпшку астрономическую и толку?

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  4. sausage 03.10.2019 17:09 # sausage
    Обезьяна порвалась и скатилась на оскорбления и передёргивание фактов. Подъёб от Ватцке был топовым: радуешься, глядя на свой счёт, и огорчаешься, смотря ЛЧ по телеку)

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