Томори и Абрахэм вызваны в сборную Англии

Фикайо Томори и Тэмми Абрахэм Молодые звезды "Челси" Фикайо Томори и Тэмми Абрахэм были вызваны в сборную Англии на матчи против Чехии и Болгарии в рамках отбора к Евро-2020.

Относительно предыдущего месяца сборная Англии недосчиталась Аарона Ван Биссаки с Джесси Лингардом из "Манчестер Юнайтед" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Ливерпуля".

Кроме того, главный тренер англичан Гарет Саутгейт вновь проигнорировал защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера и оставил за бортом набирающего форму плеймейкера "Тоттенхэма" Деле Алли. Зато вернулся в национальную команду полузащитник "Эвертона" Фабиан Дельф.

Добавим, что со сборной Чехии англичане сыграют 11 октября, а спустя три дня сразятся с Болгарией. Оба матча будут выездными.

Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Чехии и Болгарии

Голкиперы: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Нил Поуп ("Бернли").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Данни Роуз ("Тоттенхэм"), Фикайо Томори ("Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико").

Полузащитники: Росс Баркли, Мейсон Маунт (оба — "Челси"), Фабиан Дельф ("Эвертон"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").

Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").


Метки Абрахэм, сборная Англии, Томори, Челси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 16:25

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