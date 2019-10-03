Томори и Абрахэм вызваны в сборную Англии

Молодые звезды "Челси" Фикайо Томори и Тэмми Абрахэм были вызваны в сборную Англии на матчи против Чехии и Болгарии в рамках отбора к Евро-2020.

Относительно предыдущего месяца сборная Англии недосчиталась Аарона Ван Биссаки с Джесси Лингардом из "Манчестер Юнайтед" и Алекса Окслейд-Чемберлена из "Ливерпуля".



Кроме того, главный тренер англичан Гарет Саутгейт вновь проигнорировал защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера и оставил за бортом набирающего форму плеймейкера "Тоттенхэма" Деле Алли. Зато вернулся в национальную команду полузащитник "Эвертона" Фабиан Дельф.



Добавим, что со сборной Чехии англичане сыграют 11 октября, а спустя три дня сразятся с Болгарией. Оба матча будут выездными.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Чехии и Болгарии



Голкиперы: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Нил Поуп ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Данни Роуз ("Тоттенхэм"), Фикайо Томори ("Челси"), Киран Триппьер ("Атлетико").



Полузащитники: Росс Баркли, Мейсон Маунт (оба — "Челси"), Фабиан Дельф ("Эвертон"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").



Нападающие: Тэмми Абрахэм ("Челси"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").