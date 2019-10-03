Манджукич и Уилсон находятся в шорт-листе МЮ на январь

Высокое место в списке трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на январь занимают нападающие Марио Манджукич из "Ювентуса" и Каллум Уилсон из "Борнмута".

На днях главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер признал, что его клуб попытается приобрести нападающего в зимнее трансферное окно.



К приглашению проверенного бомбардира "Юнайтед" подталкивает тот факт, что Ромелу Лукаку и Алексис Санчес покинули "Олд Траффорд" минувшим летом без замены, а ставка на Маркуса Рэшфорда, Мейсона Гринвуда и Антони Мартиаля себя пока не оправдывает.



По информации Sky Sports, в шорт-листе "Юнайтед" на январь значится 27-летний Уилсон, который великолепно начал новый сезон Премьер-Лиги, забив пять голов в семи матчах.



Также "дьяволы" могут обратиться к варианту с 33-летним Манджукичем, который не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри и будет доступен для трансфера в январе по правильной цене.