Кристиан Эриксен поставил фингал Вертонгену

Ян Вертонген Полузащитник Кристиан Эриксен действительно схлестнулся с партнером по "Тоттенхэму" Яном Вертонгеном, однако это была случайность.

Напомним, накануне Эриксен был вынужден обратиться к социальным сетям, чтобы опровергнуть слухи о том, что его жена изменяет ему с Вертонгеном.

Тем не менее, издание Daily Mirror может подтвердить, что между Кристианом и Яном действительно кое-что произошло. Во время тренировки "шпор" на текущей неделе Эриксен так сильно ударил Вертонгена, что у того образовался фингал под глазом.

Издание подчеркивает, что это произошло абсолютно случайно. Возможно, подбитый глаз и стал катализатором нелепых слухов насчет романа Вертонгена с супругой Эриксена.


Метки Вертонген, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2243

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 03.10.2019 16:12 # blackdreamer
    по стопам жона керри
    в лондане все такие женаёбы
    и только в манчестере молодой мейсон грин прыгает на хуях прям в перерыве

    (ответить)

  2. imf-tau 03.10.2019 16:05 # imf-tau
    Вертонген равняется на лучшего защитника АПЛ по версии пенсов - Терри.

    (ответить)

  3. liverpo0ol 03.10.2019 15:58 # liverpo0ol
    Однажды в курятнике!

    (ответить)

  4. electric 03.10.2019 15:55 # electric
    Куколд нынче в тренде.

    (ответить)

  5. radik86radik 03.10.2019 15:31 # radik86radik
    Сука!))))) Уверен был, что треп про еплю чужой жены всего лишь треп.Но , оказывается, дыма без огня не бывает)))

    (ответить)

  6. frisby 03.10.2019 15:21 # frisby
    ахахахах..у них там своя атмосфера

    (ответить)

  7. anabanana94 03.10.2019 15:10 # anabanana94
    Нас бьют, мы летаем!

    COYS! Всё нормально будет, с кем не бывает!

    (ответить)

  8. klementino 03.10.2019 15:07 # klementino
    Кому вообще есть дело до их петушиных разборок

    (ответить)

  9. slash-lfc 03.10.2019 15:04 # slash-lfc
    Разборки в курятнике.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: