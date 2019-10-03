Кристиан Эриксен поставил фингал Вертонгену

Полузащитник Кристиан Эриксен действительно схлестнулся с партнером по "Тоттенхэму" Яном Вертонгеном, однако это была случайность.

Напомним, накануне Эриксен был вынужден обратиться к социальным сетям, чтобы опровергнуть слухи о том, что его жена изменяет ему с Вертонгеном.



Тем не менее, издание Daily Mirror может подтвердить, что между Кристианом и Яном действительно кое-что произошло. Во время тренировки "шпор" на текущей неделе Эриксен так сильно ударил Вертонгена, что у того образовался фингал под глазом.



Издание подчеркивает, что это произошло абсолютно случайно. Возможно, подбитый глаз и стал катализатором нелепых слухов насчет романа Вертонгена с супругой Эриксена.