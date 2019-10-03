Кристиан Эриксен поставил фингал Вертонгену
Полузащитник Кристиан Эриксен действительно схлестнулся с партнером по "Тоттенхэму" Яном Вертонгеном, однако это была случайность.
Напомним, накануне Эриксен был вынужден обратиться к социальным сетям, чтобы опровергнуть слухи о том, что его жена изменяет ему с Вертонгеном.
Тем не менее, издание Daily Mirror может подтвердить, что между Кристианом и Яном действительно кое-что произошло. Во время тренировки "шпор" на текущей неделе Эриксен так сильно ударил Вертонгена, что у того образовался фингал под глазом.
Издание подчеркивает, что это произошло абсолютно случайно. Возможно, подбитый глаз и стал катализатором нелепых слухов насчет романа Вертонгена с супругой Эриксена.
03.10.2019 15:00
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по стопам жона керри
в лондане все такие женаёбы
и только в манчестере молодой мейсон грин прыгает на хуях прям в перерыве
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Вертонген равняется на лучшего защитника АПЛ по версии пенсов - Терри.
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Однажды в курятнике!
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Куколд нынче в тренде.
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Сука!))))) Уверен был, что треп про еплю чужой жены всего лишь треп.Но , оказывается, дыма без огня не бывает)))
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ахахахах..у них там своя атмосфера
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Нас бьют, мы летаем!
COYS! Всё нормально будет, с кем не бывает!
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Кому вообще есть дело до их петушиных разборок
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Разборки в курятнике.
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