Анонс матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг 3 октября "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" и "Арсенал" проведут свои поединки в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АЗ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:55 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" стартовал на групповом этапе с минимальной победы в домашних стенах над "Астаной" и теперь сыграет с АЗ, который в первом туре поделил очки с "Партизаном".



Главная изюминка этого матча — локация. Из-за частичного обрушения стадиона АЗ игра пройдет на искусственном поле "Ден Хаага". На поле, которое Оле Гуннар Сульшер назвал одним их худших, что он видел за последнее время.



- Прежде АЗ и "Юнайтед" еще не встречались.



- АЗ выиграл только два из 12 матчей против английских команд в еврокубках, обе эти победы одержав дома — 4:2 против "Ипсвича" в 1980/81 и 2:0 против "Ньюкасла" в 2006/07.



- АЗ выиграл только один из шести последних домашних матчей в Лиге Европы, в четырех из них пропуская минимум два гола.



- "Юнайтед" не знает поражений уже в пяти выездных матчах Лиги Европы, хотя до этого проиграл пять раз подряд.



"Юнайтед" не взял на этот выезд полузащитника Поля Погба, которого вновь беспокоит лодыжка. Также пропускают матч Фил Джонс, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака и Антони Мартиаль, но Диогу Далот и Анхель Гомес уже здоровы.



БЕШИКТАШ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:55



Блестяще преодолев квалификацию и одержав там шесть побед из шести возможных, в первом же матче группового этапа "Вулверхэмптон" разочаровал — домашнее поражение от "Браги" со счетом 0:1.



Выезд к "Бешикташу" обещает стать не менее сложным испытанием для "волков". В том числе и потому, что турецкая команда взяла старт в Лиге Европе тоже с поражения, уступив "Словану" 2:4.



- "Вулверхэмптон" впервые сыграет против команды из Турции в еврокубках.



- Включая квалификацию, "Бешикташ" не проигрывает английским командам уже в четырех домашних матчах в еврокубках, в трех последних даже не пропустив.



- "Бешикташ" проиграл оба последних матча в Лиге Европы. Три подряд с турецкой командой не случалось с марта 2012.



- "Вулверхэмптон" выиграл все три последних выездных матча в Лиге Европы — все в квалификации. При этом "волки" забили 11 голов.



Нападающий "Вулверхэмптона" Диого Жота не поехал в Стамбул из-за травмы, которая не позволила ему сыграть против "Уотфорда" на выходных.



АРСЕНАЛ — СТАНДАРТ 22:00 Онлайн-трансляция



Уже на старте сезона "Арсенал" понял, что Лига Европы может оказаться лучшей возможностью для клуба вернуться в Лигу Чемпионов. Это было видно по серьезному настрою "канониров" против "Айнтрахта", который потерпел поражение на "Эмирейтс" в первом туре со счетом 3:0.



На очереди "Стандарт", который, как и "Арсенал", начал с победы — над "Виторией".



- "Арсенал" выиграл все четыре предыдущие встречи со "Стандартом" в еврокубках, суммарно забив 15 голов.



- "Стандарт" проиграл семь из восьми последних выездов в Англию, выстояв лишь против "Эвертона" (2:2) в Кубке УЕФА сезона 2008/09.



- "Арсенал" может оформить свою шестую подряд домашнюю победу в еврокубках (включая квалификацию), что случилось бы впервые с момента переезда клуба на "Эмирейтс".



- Как тренер, Унаи Эмери выиграл 18 из 20 домашних матчей в Лиге Европы.



"Арсенал" готов задействовать в этом матче крайних защитников Кирана Тирни и Эктора Беллерина. Вероятно, получит игровые минуты и Месут Озил.