Маунт: "Ради Лэмпарда ты стараешься чуть больше"

Фрэнк Лэмпард и Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что всегда хочет стараться чуть больше ради главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

После своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" в качестве тренера Лэмпард принялся смело доверять молодежи. Это безусловное доверие придало импульс игрокам вроде Фикайо Томори, Тэмми Абрахэма и Маунта. Персона Фрэнка стала большим источником мотивации для Мейсона.

"Эти пара месяцев прошли безумно. Иногда довольно странно, когда во время тренировки или матча ты оглядываешься и видишь парней, с которыми вместе занимался в академии так много лет".

"Надеюсь, в этом году мы постараемся выиграть трофей, и это станет нашим фундаментом на следующие пару лет".

"Ради Фрэнка ты хочешь стараться чуть больше, чем можешь".

"Ты должен быть силен духом, чтобы играть за "Челси". Это большой шаг, и ты не сможешь играть только потому, что молод. Ты должен показывать тренеру, что ты готов", — сообщил Маунт Sky Sports.


Метки Лэмпард, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 14:00

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  1. sisyazavr 03.10.2019 14:25 # sisyazavr
    Лэмпс хороший мотиватор

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  2. mancunia-planet 03.10.2019 14:10 # mancunia-planet
    Симпатичная команда, как сказал Гарик

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