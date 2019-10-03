Маунт: "Ради Лэмпарда ты стараешься чуть больше"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заявил, что всегда хочет стараться чуть больше ради главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

После своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" в качестве тренера Лэмпард принялся смело доверять молодежи. Это безусловное доверие придало импульс игрокам вроде Фикайо Томори, Тэмми Абрахэма и Маунта. Персона Фрэнка стала большим источником мотивации для Мейсона.



"Эти пара месяцев прошли безумно. Иногда довольно странно, когда во время тренировки или матча ты оглядываешься и видишь парней, с которыми вместе занимался в академии так много лет".



"Надеюсь, в этом году мы постараемся выиграть трофей, и это станет нашим фундаментом на следующие пару лет".



"Ради Фрэнка ты хочешь стараться чуть больше, чем можешь".



"Ты должен быть силен духом, чтобы играть за "Челси". Это большой шаг, и ты не сможешь играть только потому, что молод. Ты должен показывать тренеру, что ты готов", — сообщил Маунт Sky Sports.