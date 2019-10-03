Мата уверен, что первый трофей МЮ при Сульшере не за горами

Оле Гуннар Сульшер и Хуан Мата Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата уверен, что ожидание первого трофея при Оле Гуннаре Сульшере не будет слишком долгим.

В декабре прошлого года Сульшер стал очередным тренером, который взялся восстанавливать былое величие клуба с "Олд Траффорд".

Пока у Сульшера не очень ладится — на старте нового сезона "красные дьяволы" только 10-е в Премьер-Лиге, набрав девять очков из 21 возможного. Однако Мата убежден, что эти трудности будут преодолены.

"Клуб и тренер готовы быть терпеливыми, но мы верим, что трофея не придется ждать слишком долго".

"Всю мою жизнь этот клуб был заточен на завоевание трофеев. Оле выиграл здесь так много как игрок. Я сам успел кое-что выиграть за те годы, что здесь нахожусь. Конечно, моя цель — снова выиграть что-нибудь важное с "Юнайтед". Уверен, мы сможем это сделать, пока я здесь нахожусь".

"Конечно, мы знаем, что другие команды не сидят сложа руки и играют в хороший футбол, но я думаю, у "Юнайтед" будут шансы на трофеи в заключительной стадии моей карьеры", — цитирует Мату Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 13:00

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  1. tony369 03.10.2019 13:43 # tony369
    Не за горами - а за годами !!!!

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  2. empry 03.10.2019 13:24 # empry
    Что ты несешь, Хуан? У клуба отсутствует трансферная политика и внятная стратегия развития. Если и будет трофей, но благодаря чему-то, а вопреки.

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  3. radik86radik 03.10.2019 13:12 # radik86radik
    Ну так то да. Все признаки прогресса на лицо. На лице)))

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  4. lfcynwa 03.10.2019 13:08 # lfcynwa
    у "Юнайтед" будут шансы на трофеи в заключительной стадии моей карьеры", — цитирует Мату Goal.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73796/?c=1

    а так как доигрывать Мата будет не в МЮ, чувак объективно оценил что трофеи будут после 2021(окончания его контракта)

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  5. tursa 03.10.2019 13:02 # tursa
    Asia trophy?

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