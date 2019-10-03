Бен Чилуэлл не жалеет, что отказал "Ливерпулю"

Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл не жалеет, что ранее в своей карьере отверг интерес "Ливерпуля".

Достоверно известно, что летом 2016 в услугах Чилуэлла был заинтересован "Ливерпуль". На тот момент Бен еще даже не был переведен в первую команду "лис", но считался очень перспективным игроком.



Однако Чилуэлл отверг интерес "красных", которые спустя год приобрели Энди Робертсона у "Халла". Бен заключил новый пятилетний контракт с "Лестером" и с тех пор вырос в игрока топ-уровня, убедив себя, что принял правильное решение.



"В то время мне было 17. Всеми делами занимался мой агент, он разговаривал с "Ливерпулем" и "Лестером".



"В то время я пытался пробиться в команду U-21 "Лестера", поэтому я был целиком сосредоточен на достижении этой цели и последующем попадании в первую команду".



"Определенно, я не жалею. Я очень рад тем, как сложились последние четыре или пять лет. Я сыграл уже восемь матчей в стартовом составе за сборную Англии".



"Лестер" был правильным местом для меня в то время, и опытные игроки очень мне помогли. Персонал же помог мне не терять почву под ногами. Я точно ни о чем не жалею", — цитирует Чилуэлла Sky Sports.