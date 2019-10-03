Бен Чилуэлл не жалеет, что отказал "Ливерпулю"
Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл не жалеет, что ранее в своей карьере отверг интерес "Ливерпуля".
Достоверно известно, что летом 2016 в услугах Чилуэлла был заинтересован "Ливерпуль". На тот момент Бен еще даже не был переведен в первую команду "лис", но считался очень перспективным игроком.
Однако Чилуэлл отверг интерес "красных", которые спустя год приобрели Энди Робертсона у "Халла". Бен заключил новый пятилетний контракт с "Лестером" и с тех пор вырос в игрока топ-уровня, убедив себя, что принял правильное решение.
"В то время мне было 17. Всеми делами занимался мой агент, он разговаривал с "Ливерпулем" и "Лестером".
"В то время я пытался пробиться в команду U-21 "Лестера", поэтому я был целиком сосредоточен на достижении этой цели и последующем попадании в первую команду".
"Определенно, я не жалею. Я очень рад тем, как сложились последние четыре или пять лет. Я сыграл уже восемь матчей в стартовом составе за сборную Англии".
"Лестер" был правильным местом для меня в то время, и опытные игроки очень мне помогли. Персонал же помог мне не терять почву под ногами. Я точно ни о чем не жалею", — цитирует Чилуэлла Sky Sports.
03.10.2019 11:00
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Все стороны только выйграли от этого, робертсон сейчас один из сильнейших левых защей мира, плюс обошелся всего в 8млн, что по нынешним меркам просто воровство.
За чилуэлла просили побольше, плюс тогда он не имел практики в апл, но сейчас он хорош, это бесспорно, правильно сделал, что остался в лестере
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Ну он и не нужен был вообще-то.
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Ну и отлично, спасибо за Робо!
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Бен заключил новый пятилетний контракт с "Лестером" и с тех пор вырос в игрока топ-уровня, убедив себя, что принял правильное решение.
Он даже не околотоп, какой нахрен вырос в игрока топ-уровня ?
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радует когда игроки здраво расценивая свои перспективы не идут в топ клубы, а продолжают развитие степ-бай-степ
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