Бен Чилуэлл не жалеет, что отказал "Ливерпулю"

Бен Чилуэлл Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл не жалеет, что ранее в своей карьере отверг интерес "Ливерпуля".

Достоверно известно, что летом 2016 в услугах Чилуэлла был заинтересован "Ливерпуль". На тот момент Бен еще даже не был переведен в первую команду "лис", но считался очень перспективным игроком.

Однако Чилуэлл отверг интерес "красных", которые спустя год приобрели Энди Робертсона у "Халла". Бен заключил новый пятилетний контракт с "Лестером" и с тех пор вырос в игрока топ-уровня, убедив себя, что принял правильное решение.

"В то время мне было 17. Всеми делами занимался мой агент, он разговаривал с "Ливерпулем" и "Лестером".

"В то время я пытался пробиться в команду U-21 "Лестера", поэтому я был целиком сосредоточен на достижении этой цели и последующем попадании в первую команду".

"Определенно, я не жалею. Я очень рад тем, как сложились последние четыре или пять лет. Я сыграл уже восемь матчей в стартовом составе за сборную Англии".

"Лестер" был правильным местом для меня в то время, и опытные игроки очень мне помогли. Персонал же помог мне не терять почву под ногами. Я точно ни о чем не жалею", — цитирует Чилуэлла Sky Sports.


Метки Лестер, Ливерпуль, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 03.10.2019 12:03 # liverfun
    Все стороны только выйграли от этого, робертсон сейчас один из сильнейших левых защей мира, плюс обошелся всего в 8млн, что по нынешним меркам просто воровство.
    За чилуэлла просили побольше, плюс тогда он не имел практики в апл, но сейчас он хорош, это бесспорно, правильно сделал, что остался в лестере

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  2. electric 03.10.2019 11:22 # electric
    Ну он и не нужен был вообще-то.

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  3. redstyle 03.10.2019 11:20 # redstyle
    Ну и отлично, спасибо за Робо!

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  4. tigerpool 03.10.2019 11:06 # tigerpool
    Бен заключил новый пятилетний контракт с "Лестером" и с тех пор вырос в игрока топ-уровня, убедив себя, что принял правильное решение.

    Он даже не околотоп, какой нахрен вырос в игрока топ-уровня ?

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  5. lfcynwa 03.10.2019 11:05 # lfcynwa
    радует когда игроки здраво расценивая свои перспективы не идут в топ клубы, а продолжают развитие степ-бай-степ

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