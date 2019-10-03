Тэмми Абрахэм пока не выбрал между Англией и Нигерией

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что пока не сделал свой выбор между сборными Англии и Нигерии.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что 22-летний Абрахэм решил связать свою международную карьеру со сборной Англии, за которую он пока сыграл два товарищеских матча в 2017 году.

Утверждалось, что Тэмми получит вызов на матчи против Чехии и Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 позже в октября и, таким образом, отвергнет Нигерию — родину своего отца.

Накануне вечером против "Лилля" в рамках Лиги Чемпионов Абрахэм забил свой восьмой гол в этом сезоне, после чего рассказал, как обстоят дела на самом деле.

"Я люблю обе нации. Когда тебя хотят обе нации, это четко показывает, что я делаю правильные вещи на поле за "Челси". Я просто должен продолжать в том же духе. Мое время придет".

"Я не уверен, я еще не принял решение. Сейчас я просто сосредоточен на выступлении за клуб", — приводит слова Абрахэма Sky Sports.


Метки Абрахэм, сборная Англии, сборная Нигерии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 10:00

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  1. ganinilyha 03.10.2019 10:07 # ganinilyha
    Это как не можешь отказать девушке, которой ты нравишься ради той, что нравится тебе, но она пока не зовёт к себе.

    (ответить)

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