Тэмми Абрахэм пока не выбрал между Англией и Нигерией

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что пока не сделал свой выбор между сборными Англии и Нигерии.

На текущей неделе в прессе появились слухи, что 22-летний Абрахэм решил связать свою международную карьеру со сборной Англии, за которую он пока сыграл два товарищеских матча в 2017 году.



Утверждалось, что Тэмми получит вызов на матчи против Чехии и Болгарии в рамках отбора к Евро-2020 позже в октября и, таким образом, отвергнет Нигерию — родину своего отца.



Накануне вечером против "Лилля" в рамках Лиги Чемпионов Абрахэм забил свой восьмой гол в этом сезоне, после чего рассказал, как обстоят дела на самом деле.



"Я люблю обе нации. Когда тебя хотят обе нации, это четко показывает, что я делаю правильные вещи на поле за "Челси". Я просто должен продолжать в том же духе. Мое время придет".



"Я не уверен, я еще не принял решение. Сейчас я просто сосредоточен на выступлении за клуб", — приводит слова Абрахэма Sky Sports.