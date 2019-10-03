Игроки "Тоттенхэма" чувствуют, что Почеттино хочет уйти

Игроки "Тоттенхэма" чувствуют, что главный тренер Маурисио Почеттино хочет покинуть клуб.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, с момента своего возвращения с летних каникул Почеттино выглядит весьма дистанцированным от всего того, что происходит на тренировочной базе "шпор".



Слегка равнодушное настроение аргентинского специалиста передалось и игрокам, которые в Премьер-Лиге отстали уже на 10 очков от вершины и преподнесли две громкие сенсации — вылет из Кубка Лиги от команды четвертого дивизиона и домашнее поражение 2:7 "Баварии" в Лиге Чемпионов.



У Маурисио по-прежнему хорошие отношения с большинством игроков, но те уже не видят прежней заинтересованности в своем наставнике и чувствуют, словно Почеттино напрашивается на увольнение.



В данный момент президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви едва ли решится уволить Почеттино, ведь это будет стоить 32 миллиона фунтов. Но "шпоры" могут попытаться на этом заработать, продав Маурисио в какой-нибудь другой клуб — например, "Реал" или "Манчестер Юнайтед".