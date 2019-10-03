Эмери уверен, что Пепе ждет большое будущее в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что вингера Николя Пепе ждет большое будущее в клубе с "Эмирейтс".

Минувшим летом "канониры" обновили свой трансферный рекорд, оформив приобретение Пепе у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов.



Николя пока не спешит отрабатывать эти инвестиции и все еще адаптируется к английскому футболу. На счету 24-летнего ивуарийца лишь один гол, да и тот был забит с пенальти, однако Эмери готов быть терпеливым.



"Пепе — удивительный игрок, и я уверен, он построит большую карьеру здесь".



"Ему нужно время. Для многих игроков, которые приезжают сюда, первый месяц или первый год складываются непросто. Но я собираюсь работать с ним, чтобы сделать его адаптацию проще", — цитирует Эмери Sky Sports.