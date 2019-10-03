Эмери уверен, что Пепе ждет большое будущее в "Арсенале"

Николя Пепе и Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что вингера Николя Пепе ждет большое будущее в клубе с "Эмирейтс".

Минувшим летом "канониры" обновили свой трансферный рекорд, оформив приобретение Пепе у "Лилля" по сделке стоимостью 72 миллиона фунтов.

Николя пока не спешит отрабатывать эти инвестиции и все еще адаптируется к английскому футболу. На счету 24-летнего ивуарийца лишь один гол, да и тот был забит с пенальти, однако Эмери готов быть терпеливым.

"Пепе — удивительный игрок, и я уверен, он построит большую карьеру здесь".

"Ему нужно время. Для многих игроков, которые приезжают сюда, первый месяц или первый год складываются непросто. Но я собираюсь работать с ним, чтобы сделать его адаптацию проще", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Пепе, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. kanoniru-poker 03.10.2019 08:48 # kanoniru-poker
    Пока только отметился тем что обделал ВанДика на дриблинге.

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  2. easports 03.10.2019 08:39 # easports
    Раскачается еще. Верим!

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