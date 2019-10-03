Лэмпард предупредил Абрахэма насчет конкуренции

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард потребовал от нападающего Тэмми Абрахэма сохранить свою форму, чтобы продолжать играть в стартовом составе.

В среду вечером против "Лилля" Абрахэм отметил свое 22-летие своим восьмым голом в сезоне, что в итоге помогло "синим" отпраздновать свою первую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов со счетом 1:2.



Лэмпард очень доволен своим подопечным, но требует от того не расслабляться. Фрэнк напоминает, что у него в запасе есть Оливье Жиру и Мичи Батшуайи.



"Сегодня вечером Тэмми показал ту игру, которую мы видим от него в последнее время. Он голоден до голов, он борется, он выкладывается без остатка ради команды, он мастерски играет ногами, и он прогрессирует".



"Что касается конкуренции, то в момент, когда уровень Тэмми упадет, мы обратим свой взор на Жиру или Батшуайи и посмотрим, смогут ли они навязать ему конкуренцию и как себя проявят".



"Но в данный момент Тэмми очень хорош. Это его первый гол в Лиге Чемпионов, и я надеюсь, он еще много раз покажет игру такого уровня", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.