"Челси" вырвал победу у "Лилля"
Поздний гол Виллиана позволил "Челси" вырвать победу в гостях у "Лилля" — 1:2.
Относительно победы 2:0 над "Брайтоном" из стартового состава "синих" исчезли Андреас Кристесен, Росс Баркли и Педро. Вместо них вышли Курт Зума, Нголо Канте и Рис Джеймс.
"Челси" чуть лучше выглядел в начале матча и закономерно открыл счет на 22-й минуте. Тэмми Абрахэм в штрафной укротил мяч после заброса Фикайо Томори, развернулся и поразил ворота — 0:1.
"Лилль" принялся добавлять после пропущенного гола, хотя в одном из эпизодов едва не получил пенальти в свои ворота — у рефери были формальные поводы отреагировать на блокировку Маркоса Алонсо в штрафной.
Ответный гол назревал и на 33-й минуте случился. Виктор Осимхен, заменивший в "Лилле" Николя Пепе, откликнулся на подачу партнером углового — 1:1.
И все-таки "Челси" мог отправиться в перерыв, ведя в счете. В компенсированное к первому тайму время Жоржиньо дальним ударом сотряс штангу.
Во втором тайме шла достаточно вязкая игра, но чаша весов покинула состояние равновесия только на 77-й минуте, когда вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои подал мяч с левого фланга, а Виллиан технично пробил в касание с отскоком от газона — 1:2.
"Челси" снова пропустил, снова дрогнув при розыгрыше соперником стандартного поражения, однако сплав молодости и опыта выручил Фрэнка Лэмпарда, который отпраздновал свою первую тренерскую победу в Лиге Чемпионов.
"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (1:1)
Голы: Осимхен 33 — Абрахэм 22, Виллиан 77.
"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Андре (Санчеш 69), Сумаре, Араужо (Шека 75), Иконе (Языджи 62), Бамба, Осимхен.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Джеймс (Хадсон-Одои 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо, Виллиан (Педро 85), Маунт (Ковачич 87), Абрахэм.
Предупреждения: Иконе — Джеймс.
03.10.2019 00:00
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Последние комментарии:
Гении
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Лилль дал бой, чисто лигачемпионский матч
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отскочили, учитывая что кепа дважды в ноги бросался в концовке.
интересно развалит ли их аякс, забивающий в каждом мачте по 3 и не пропускающий, или минимально уступят.
вообще лч, очевидно, не их уровень
если и пролезут в 1/8 со 2го места, то дальше без шансов. за полгода и близко не станут они конкурентоспособной командой. тут года 2-3 нужно.
проще купить новую линию обороны, чем этих переучить
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Еще раз с победой
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Победа конечно нервная очень. В конце цирк устроили что Кепа, что Томори (поправьте, мб это был Зума). Надо забыть про этот матч, главное победу взяли. Теперь с аяксом играем - там надо минимум 4 очка вытягивать, иначе все будет сводиться к очке с Валей на месталье, а этого бы не хотелось.
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Какого лешего Кепа исполнять на ровном месте начал... Тревожные звоночки
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ну скажем так, главнее всего всос вали, крупный.
дальше надеюсь валя с лиллем 2 ничьи катнут, или по победе хозяев. Пенсам же 4 очка с аяксом надо брать, х3 как, но надо)
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Пенсы, конечно, те еще глиномесы, но сегодня не посрамили АПЛ в отличие от соседей по городу. Сегодня можно на них не ссать. Ну почти.
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Проспал матч
Но зато аристократы победили
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