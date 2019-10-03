"Челси" вырвал победу у "Лилля"

Виллиан Поздний гол Виллиана позволил "Челси" вырвать победу в гостях у "Лилля" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Брайтоном" из стартового состава "синих" исчезли Андреас Кристесен, Росс Баркли и Педро. Вместо них вышли Курт Зума, Нголо Канте и Рис Джеймс.

"Челси" чуть лучше выглядел в начале матча и закономерно открыл счет на 22-й минуте. Тэмми Абрахэм в штрафной укротил мяч после заброса Фикайо Томори, развернулся и поразил ворота — 0:1.

"Лилль" принялся добавлять после пропущенного гола, хотя в одном из эпизодов едва не получил пенальти в свои ворота — у рефери были формальные поводы отреагировать на блокировку Маркоса Алонсо в штрафной.

Ответный гол назревал и на 33-й минуте случился. Виктор Осимхен, заменивший в "Лилле" Николя Пепе, откликнулся на подачу партнером углового — 1:1.

И все-таки "Челси" мог отправиться в перерыв, ведя в счете. В компенсированное к первому тайму время Жоржиньо дальним ударом сотряс штангу.

Во втором тайме шла достаточно вязкая игра, но чаша весов покинула состояние равновесия только на 77-й минуте, когда вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои подал мяч с левого фланга, а Виллиан технично пробил в касание с отскоком от газона — 1:2.

"Челси" снова пропустил, снова дрогнув при розыгрыше соперником стандартного поражения, однако сплав молодости и опыта выручил Фрэнка Лэмпарда, который отпраздновал свою первую тренерскую победу в Лиге Чемпионов.

"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (1:1)

Голы: Осимхен 33 — Абрахэм 22, Виллиан 77.

"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Андре (Санчеш 69), Сумаре, Араужо (Шека 75), Иконе (Языджи 62), Бамба, Осимхен.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Джеймс (Хадсон-Одои 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо, Виллиан (Педро 85), Маунт (Ковачич 87), Абрахэм.

Предупреждения: Иконе — Джеймс.


Метки Лига Чемпионов, Лилль, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2019 00:00

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  1. klementino 03.10.2019 00:12 # klementino
    Гении

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  2. mancunia-planet 03.10.2019 00:09 # mancunia-planet
    Лилль дал бой, чисто лигачемпионский матч

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  3. slavik92 03.10.2019 00:08 # slavik92
    отскочили, учитывая что кепа дважды в ноги бросался в концовке.
    интересно развалит ли их аякс, забивающий в каждом мачте по 3 и не пропускающий, или минимально уступят.
    вообще лч, очевидно, не их уровень
    если и пролезут в 1/8 со 2го места, то дальше без шансов. за полгода и близко не станут они конкурентоспособной командой. тут года 2-3 нужно.
    проще купить новую линию обороны, чем этих переучить

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  4. naby-keita 03.10.2019 00:07 # naby-keita
    Еще раз с победой

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  5. blueisthecolor 03.10.2019 00:04 # blueisthecolor
    Победа конечно нервная очень. В конце цирк устроили что Кепа, что Томори (поправьте, мб это был Зума). Надо забыть про этот матч, главное победу взяли. Теперь с аяксом играем - там надо минимум 4 очка вытягивать, иначе все будет сводиться к очке с Валей на месталье, а этого бы не хотелось.

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  6. ry-l 03.10.2019 00:04 # ry-l
    Какого лешего Кепа исполнять на ровном месте начал... Тревожные звоночки

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  7. thegodfather 03.10.2019 00:03 # thegodfather
    ну скажем так, главнее всего всос вали, крупный.
    дальше надеюсь валя с лиллем 2 ничьи катнут, или по победе хозяев. Пенсам же 4 очка с аяксом надо брать, х3 как, но надо)

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  8. steveg8 03.10.2019 00:02 # steveg8
    Пенсы, конечно, те еще глиномесы, но сегодня не посрамили АПЛ в отличие от соседей по городу. Сегодня можно на них не ссать. Ну почти.

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  9. chebrec 03.10.2019 00:01 # chebrec
    Проспал матч
    Но зато аристократы победили

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