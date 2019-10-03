"Челси" вырвал победу у "Лилля"

Поздний гол Виллиана позволил "Челси" вырвать победу в гостях у "Лилля" — 1:2.

Относительно победы 2:0 над "Брайтоном" из стартового состава "синих" исчезли Андреас Кристесен, Росс Баркли и Педро. Вместо них вышли Курт Зума, Нголо Канте и Рис Джеймс.



"Челси" чуть лучше выглядел в начале матча и закономерно открыл счет на 22-й минуте. Тэмми Абрахэм в штрафной укротил мяч после заброса Фикайо Томори, развернулся и поразил ворота — 0:1.



"Лилль" принялся добавлять после пропущенного гола, хотя в одном из эпизодов едва не получил пенальти в свои ворота — у рефери были формальные поводы отреагировать на блокировку Маркоса Алонсо в штрафной.



Ответный гол назревал и на 33-й минуте случился. Виктор Осимхен, заменивший в "Лилле" Николя Пепе, откликнулся на подачу партнером углового — 1:1.



И все-таки "Челси" мог отправиться в перерыв, ведя в счете. В компенсированное к первому тайму время Жоржиньо дальним ударом сотряс штангу.



Во втором тайме шла достаточно вязкая игра, но чаша весов покинула состояние равновесия только на 77-й минуте, когда вышедший на замену Каллум Хадсон-Одои подал мяч с левого фланга, а Виллиан технично пробил в касание с отскоком от газона — 1:2.



"Челси" снова пропустил, снова дрогнув при розыгрыше соперником стандартного поражения, однако сплав молодости и опыта выручил Фрэнка Лэмпарда, который отпраздновал свою первую тренерскую победу в Лиге Чемпионов.



"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия) — 1:2 (1:1)



Голы: Осимхен 33 — Абрахэм 22, Виллиан 77.



"Лилль": Меньян, Челик, Фонте, Габриэль, Мандава, Андре (Санчеш 69), Сумаре, Араужо (Шека 75), Иконе (Языджи 62), Бамба, Осимхен.



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Джеймс (Хадсон-Одои 67), Канте, Жоржиньо, Алонсо, Виллиан (Педро 85), Маунт (Ковачич 87), Абрахэм.



Предупреждения: Иконе — Джеймс.