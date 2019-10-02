"Ливерпуль" одержал победу над "Ред Булл"

Роберто Фирмино и Мохамед Салах Пощекотав нервы своим болельщикам и позволив сопернику забить три гола подряд, "Ливерпуль" все-таки одержал победу в домашнем противостоянии с "Ред Булл" — 4:3.

В качестве партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочел Джо Гомеса. Он заменил Жоэля Матипа, и это оказалась единственная перестановка относительно минимальной победы над "Шеффилд Юнайтед".

"Ливерпуль" принялся атаковать с самого начала матча и уже на девятой минуте открыл счет. Садио Мане прорвался по левому флангу, стал резать угол, сыграл в стенку с Роберто Фирмино, а затем отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой, но вот опасные моменты почти не возникали. Тем не менее, это не помешало "красным" удвоить свое преимущество на 25-й минуте после стремительной комбинации. Трент Александер-Арнольд прострелил с правого фланга к ближней штанге, где внезапно открылся Энди Робертсон — 2:0.

На 30-й минуте Мохамед Салах мог похоронить "Ред Булл". Египтянин бил в касание из пределов штрафной после заброса из центрального круга от Фабиньо, но просто не попал в створ.

Спустя шесть минут Салах исправился. Мохамед добил мяч в ворота со считанных метров после удара головой Фирмино с подачи Мане и сейва голкипера — 3:0.

Нельзя сказать, что гости были безнадежны — порой они неплохо атаковали и на 39-й минуте даже смогли отыграть один гол. Хван Хи Чан ворвался в штрафную по левому краю, на ложном замахе убрал Ван Дейка и расстрелял ворота — 3:1.

Во втором тайме "Ред Булл" только прибавил, тогда как "Ливерпуль", как казалось, по-прежнему верил, что игра уже сделана.

На 56-й минуте Такуми Минамино сократил разницу в счете до минимума, пробив в касание по летящему мячу после передачи с фланга — 3:2.

А спустя еще четыре минуты Минамино прострелил с правого края штрафной из под Ван Дейка к воротам, где вышедшему на замену Эрлингу Бреуту Холанду лишь оставалось подставить ногу — 3:3.

После трех подряд пропущенных голов "Ливерпуль" включился в игру, а когда "красные" играют в полную силу, мало кто может устоять. Так случилось и с "Ред Булл". На 69-й минуте Фирмино сделал скидку головой, а Салах из центра штрафной проткнул мяч в ворота — 4:3.

Заключительные 20 минут хозяева предпочли сыграть надежно и с задачей справились. Гости не имели реальных шансов уйти от поражения.

Матч, который мог стать легкой прогулкой для "Ливерпуля", превратился в сложнейшее испытание характера. От скуки "красные" решили пощекотать нервы себе и своим болельщикам, но все хорошо, что хорошо заканчивается.

"Ливерпуль" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия) — 4:3 (3:1)

Голы: Мане 9, Робертсон 25, Салах 36, 69 — Хван 39, Минамино 56, Холанд 60.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Ориги 64), Хендерсон (Милнер 62), Мане, Салах (Кейта 90), Фирмино.

"Ред Булл": Станкович, Онгене, Хван, Собослаи (Окугава 71), Юнузович (Ашимеру 78), Ульмер, Минамино, Дака (Холанд 56), Вебер, Кристенсен, Мвепу.

Предупреждение: Фабиньо.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 23:50

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. xah 03.10.2019 00:14 # xah
    Честер брат Мы по тебе скучаем

    Как ты там брат, устроился хорошо? Раздаешь автографы, выступаешь На сцене?

    Брат дай нам знак того ты в порядке

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  2. redspool 03.10.2019 00:14 # redspool
    Чуть было не упустил победу ЛФК, но сами были виноваты - во втором тайме ввязались в игру на встречных курсах с Зальцбургом и в итоге кое-как забрали три очка. Фланги, Мане и Вейналдум понравились только в первом тайме. Хендерсон и Салах часто допускали потери мяча, не лучший матч Ван Дейка. Хорошо, что хватило фарта в концовке и антистамбул не случился.

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  3. emily-lfc-2005 03.10.2019 00:11 # emily-lfc-2005
    Непростой матч,но класс Ливерпуля позволил шестикратному победителю ЛЧ одержать свою очередную победу!!!Двигаемся уверенно к 7 ЛЧ!!!

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  4. shakur 03.10.2019 00:11 # shakur
    Минамино хорош, наследник Давида Сильвы

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  5. mancunia-planet 03.10.2019 00:10 # mancunia-planet
    Суарес супер гол забил с навеса Интеру
    Этот матч не смотрел, но осуждаю

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  6. thegodfather 03.10.2019 00:08 # thegodfather
    нахуй вы обсуждаете колбасу, дегроды? Всем поебать на колбасу, кроме зеропуков. Айда пенсов обсуждать на ветке про ливерных

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  7. toha-bludsikir 03.10.2019 00:08 # toha-bludsikir
    Не опозорились. Показали шоу и забрали очко и ещё два очка.

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  8. chebrec 03.10.2019 00:08 # chebrec
    Отсюда какой вывод
    Правильно больше нужно Ред була пить

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  9. brown-ale 03.10.2019 00:06 # brown-ale
    Что сегодня, что против Наполи, ван Дика возили за его дик!

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  10. liverfun 03.10.2019 00:04 # liverfun
    еще стоит отметить энфилд, фанаты здоровы включились при 3-3, ред булл чудом трешку не пропустил вместо одного

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  11. lampard78 03.10.2019 00:03 # lampard78
    Сегодня в копилке английских клубов две минимальные победы в ЛЧ. После вчерашнего можно сказать - неплохо.

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  12. sausage 03.10.2019 00:03 # sausage
    Начинают напрягать участившиеся рецидивы уже забытой болезни - расслаблять булки, когда игра получается и результат кажется достигнутым. Победа всё равно закономерна и хорошо, что хватило опыта и класса спокойно без нервов докатать до конца после победного гола. Но надеюсь взбучка от Клоппа поправит мозги всем.

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  13. bushwacka 03.10.2019 00:03 # bushwacka
    Mdee(((

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  14. naby-keita 03.10.2019 00:03 # naby-keita
    Любая команда забивающая 3 гола на выезде по умолчанию топ и должна побеждать в 99% таких случаях. Но только не на Энфилде.
    Зальцбург устроит ебалочку пинсам в следующем раунде.
    #КОРОЛИВЕРПУЛЬ
    #ПОХОДЗА7ЛЧ
    #ЕВРОНОЧИ

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  15. thegodfather 03.10.2019 00:02 # thegodfather
    томори ска наш лучший игрок!
    > ван дейка




    хотел бы сказать, что выиграли на классе у лилля, но по факту на фарте, ибо классом там если и пахло, то лишь на бумаге. Маунт который матч слабо чет играет, пропадает. Абрахам старается. Но Томори это открытие для меня, просто пиздат.

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  16. liverfun 03.10.2019 00:01 # liverfun
    неплохой матч ливерпуль организовал зрителям. давненько столько не пропускали на энфилде, но даже на миг не было ощущения, что ребята могут очки потерять сегодня, слишком велика разница в классе.
    ред булл неплох, но играет на кураже, да еще с защитой, которая постоянно пожарит.
    практически у всех было неожиданно много брака, лучше всех смотрелись трент, робертсон и мане.
    хороший урок перед лестером. топ, думается, устроит разнос команде за то, что расслабились, но это и к лучшему.
    пока что история прошлогодней лч повторяется, проеб в неаполе, потом минимальная победа дома.
    клопп топ

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  17. superperez101 03.10.2019 00:01 # superperez101
    зальбург в перерывк литрами свой энергетик хлещет походу

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  18. reams 03.10.2019 00:00 # reams
    колбасня отскочила от жесткой ебалочки, бывает
    Барса красавы, выебли этих немощей

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  19. steveg8 03.10.2019 00:00 # steveg8
    На классе

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  20. stavluiordinar 03.10.2019 00:00 # stavluiordinar
    Радует то что Ливерпуль не затухает даже при большом везении соперника. Очень взрослая игра лучшей команды Европы.

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