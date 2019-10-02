"Ливерпуль" одержал победу над "Ред Булл"
Пощекотав нервы своим болельщикам и позволив сопернику забить три гола подряд, "Ливерпуль" все-таки одержал победу в домашнем противостоянии с "Ред Булл" — 4:3.
В качестве партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочел Джо Гомеса. Он заменил Жоэля Матипа, и это оказалась единственная перестановка относительно минимальной победы над "Шеффилд Юнайтед".
"Ливерпуль" принялся атаковать с самого начала матча и уже на девятой минуте открыл счет. Садио Мане прорвался по левому флангу, стал резать угол, сыграл в стенку с Роберто Фирмино, а затем отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.
Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой, но вот опасные моменты почти не возникали. Тем не менее, это не помешало "красным" удвоить свое преимущество на 25-й минуте после стремительной комбинации. Трент Александер-Арнольд прострелил с правого фланга к ближней штанге, где внезапно открылся Энди Робертсон — 2:0.
На 30-й минуте Мохамед Салах мог похоронить "Ред Булл". Египтянин бил в касание из пределов штрафной после заброса из центрального круга от Фабиньо, но просто не попал в створ.
Спустя шесть минут Салах исправился. Мохамед добил мяч в ворота со считанных метров после удара головой Фирмино с подачи Мане и сейва голкипера — 3:0.
Нельзя сказать, что гости были безнадежны — порой они неплохо атаковали и на 39-й минуте даже смогли отыграть один гол. Хван Хи Чан ворвался в штрафную по левому краю, на ложном замахе убрал Ван Дейка и расстрелял ворота — 3:1.
Во втором тайме "Ред Булл" только прибавил, тогда как "Ливерпуль", как казалось, по-прежнему верил, что игра уже сделана.
На 56-й минуте Такуми Минамино сократил разницу в счете до минимума, пробив в касание по летящему мячу после передачи с фланга — 3:2.
А спустя еще четыре минуты Минамино прострелил с правого края штрафной из под Ван Дейка к воротам, где вышедшему на замену Эрлингу Бреуту Холанду лишь оставалось подставить ногу — 3:3.
После трех подряд пропущенных голов "Ливерпуль" включился в игру, а когда "красные" играют в полную силу, мало кто может устоять. Так случилось и с "Ред Булл". На 69-й минуте Фирмино сделал скидку головой, а Салах из центра штрафной проткнул мяч в ворота — 4:3.
Заключительные 20 минут хозяева предпочли сыграть надежно и с задачей справились. Гости не имели реальных шансов уйти от поражения.
Матч, который мог стать легкой прогулкой для "Ливерпуля", превратился в сложнейшее испытание характера. От скуки "красные" решили пощекотать нервы себе и своим болельщикам, но все хорошо, что хорошо заканчивается.
"Ливерпуль" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия) — 4:3 (3:1)
Голы: Мане 9, Робертсон 25, Салах 36, 69 — Хван 39, Минамино 56, Холанд 60.
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Ориги 64), Хендерсон (Милнер 62), Мане, Салах (Кейта 90), Фирмино.
"Ред Булл": Станкович, Онгене, Хван, Собослаи (Окугава 71), Юнузович (Ашимеру 78), Ульмер, Минамино, Дака (Холанд 56), Вебер, Кристенсен, Мвепу.
Предупреждение: Фабиньо.
02.10.2019 23:50
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Последние комментарии:
Честер брат Мы по тебе скучаем
Как ты там брат, устроился хорошо? Раздаешь автографы, выступаешь На сцене?
Брат дай нам знак того ты в порядке
(ответить)
Чуть было не упустил победу ЛФК, но сами были виноваты - во втором тайме ввязались в игру на встречных курсах с Зальцбургом и в итоге кое-как забрали три очка. Фланги, Мане и Вейналдум понравились только в первом тайме. Хендерсон и Салах часто допускали потери мяча, не лучший матч Ван Дейка. Хорошо, что хватило фарта в концовке и антистамбул не случился.
(ответить)
Непростой матч,но класс Ливерпуля позволил шестикратному победителю ЛЧ одержать свою очередную победу!!!Двигаемся уверенно к 7 ЛЧ!!!
(ответить)
Минамино хорош, наследник Давида Сильвы
(ответить)
Суарес супер гол забил с навеса Интеру
Этот матч не смотрел, но осуждаю
(ответить)
нахуй вы обсуждаете колбасу, дегроды? Всем поебать на колбасу, кроме зеропуков. Айда пенсов обсуждать на ветке про ливерных
(ответить)
Не опозорились. Показали шоу и забрали очко и ещё два очка.
(ответить)
Отсюда какой вывод
Правильно больше нужно Ред була пить
(ответить)
Что сегодня, что против Наполи, ван Дика возили за его дик!
(ответить)
еще стоит отметить энфилд, фанаты здоровы включились при 3-3, ред булл чудом трешку не пропустил вместо одного
(ответить)
Сегодня в копилке английских клубов две минимальные победы в ЛЧ. После вчерашнего можно сказать - неплохо.
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Начинают напрягать участившиеся рецидивы уже забытой болезни - расслаблять булки, когда игра получается и результат кажется достигнутым. Победа всё равно закономерна и хорошо, что хватило опыта и класса спокойно без нервов докатать до конца после победного гола. Но надеюсь взбучка от Клоппа поправит мозги всем.
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Mdee(((
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Любая команда забивающая 3 гола на выезде по умолчанию топ и должна побеждать в 99% таких случаях. Но только не на Энфилде.
Зальцбург устроит ебалочку пинсам в следующем раунде.
#КОРОЛИВЕРПУЛЬ
#ПОХОДЗА7ЛЧ
#ЕВРОНОЧИ
(ответить)
томори ска наш лучший игрок!
> ван дейка
хотел бы сказать, что выиграли на классе у лилля, но по факту на фарте, ибо классом там если и пахло, то лишь на бумаге. Маунт который матч слабо чет играет, пропадает. Абрахам старается. Но Томори это открытие для меня, просто пиздат.
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неплохой матч ливерпуль организовал зрителям. давненько столько не пропускали на энфилде, но даже на миг не было ощущения, что ребята могут очки потерять сегодня, слишком велика разница в классе.
ред булл неплох, но играет на кураже, да еще с защитой, которая постоянно пожарит.
практически у всех было неожиданно много брака, лучше всех смотрелись трент, робертсон и мане.
хороший урок перед лестером. топ, думается, устроит разнос команде за то, что расслабились, но это и к лучшему.
пока что история прошлогодней лч повторяется, проеб в неаполе, потом минимальная победа дома.
клопп топ
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зальбург в перерывк литрами свой энергетик хлещет походу
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колбасня отскочила от жесткой ебалочки, бывает
Барса красавы, выебли этих немощей
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На классе
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Радует то что Ливерпуль не затухает даже при большом везении соперника. Очень взрослая игра лучшей команды Европы.
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