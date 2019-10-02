"Ливерпуль" одержал победу над "Ред Булл"

Пощекотав нервы своим болельщикам и позволив сопернику забить три гола подряд, "Ливерпуль" все-таки одержал победу в домашнем противостоянии с "Ред Булл" — 4:3.

В качестве партнера для Виргила Ван Дейка по центру обороны главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочел Джо Гомеса. Он заменил Жоэля Матипа, и это оказалась единственная перестановка относительно минимальной победы над "Шеффилд Юнайтед".



"Ливерпуль" принялся атаковать с самого начала матча и уже на девятой минуте открыл счет. Садио Мане прорвался по левому флангу, стал резать угол, сыграл в стенку с Роберто Фирмино, а затем отправил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой, но вот опасные моменты почти не возникали. Тем не менее, это не помешало "красным" удвоить свое преимущество на 25-й минуте после стремительной комбинации. Трент Александер-Арнольд прострелил с правого фланга к ближней штанге, где внезапно открылся Энди Робертсон — 2:0.



На 30-й минуте Мохамед Салах мог похоронить "Ред Булл". Египтянин бил в касание из пределов штрафной после заброса из центрального круга от Фабиньо, но просто не попал в створ.



Спустя шесть минут Салах исправился. Мохамед добил мяч в ворота со считанных метров после удара головой Фирмино с подачи Мане и сейва голкипера — 3:0.



Нельзя сказать, что гости были безнадежны — порой они неплохо атаковали и на 39-й минуте даже смогли отыграть один гол. Хван Хи Чан ворвался в штрафную по левому краю, на ложном замахе убрал Ван Дейка и расстрелял ворота — 3:1.



Во втором тайме "Ред Булл" только прибавил, тогда как "Ливерпуль", как казалось, по-прежнему верил, что игра уже сделана.



На 56-й минуте Такуми Минамино сократил разницу в счете до минимума, пробив в касание по летящему мячу после передачи с фланга — 3:2.



А спустя еще четыре минуты Минамино прострелил с правого края штрафной из под Ван Дейка к воротам, где вышедшему на замену Эрлингу Бреуту Холанду лишь оставалось подставить ногу — 3:3.



После трех подряд пропущенных голов "Ливерпуль" включился в игру, а когда "красные" играют в полную силу, мало кто может устоять. Так случилось и с "Ред Булл". На 69-й минуте Фирмино сделал скидку головой, а Салах из центра штрафной проткнул мяч в ворота — 4:3.



Заключительные 20 минут хозяева предпочли сыграть надежно и с задачей справились. Гости не имели реальных шансов уйти от поражения.



Матч, который мог стать легкой прогулкой для "Ливерпуля", превратился в сложнейшее испытание характера. От скуки "красные" решили пощекотать нервы себе и своим болельщикам, но все хорошо, что хорошо заканчивается.



"Ливерпуль" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия) — 4:3 (3:1)



Голы: Мане 9, Робертсон 25, Салах 36, 69 — Хван 39, Минамино 56, Холанд 60.



"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Ориги 64), Хендерсон (Милнер 62), Мане, Салах (Кейта 90), Фирмино.



"Ред Булл": Станкович, Онгене, Хван, Собослаи (Окугава 71), Юнузович (Ашимеру 78), Ульмер, Минамино, Дака (Холанд 56), Вебер, Кристенсен, Мвепу.



Предупреждение: Фабиньо.