Сарри хочет купить Канте в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет позвать за собой из "Челси" полузащитника Нголо Канте.

Когда Сарри возглавил "Челси" в прошлом году, то убрал Канте из опорной зоны ради своего фаворита Жоржиньо и стал использовать ближе к атаке, за что был регулярно критикуем.



Тем не менее, Нголо хорошо проявил себя в новой роли и продолжает ее исполнять, даже после прихода Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик "синих".



Как утверждает Daily Mail, теперь Сарри хочет воссоединиться с Канте, сделав того частью "идеальной полузащиты" Турина. Маурицио хочет, чтобы Нголо дополнил его выбор игроков центра поля из Аарона Рэмси и Миралема Пьянича.



60-летний итальянец уже высказал соответствующее пожелание вице-президенту "Ювентуса" Павлу Недведу, который теперь попытается найти 70 миллионов фунтов на покупку Канте у "Челси".