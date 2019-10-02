Сарри хочет купить Канте в "Ювентус"

Нголо Канте Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет позвать за собой из "Челси" полузащитника Нголо Канте.

Когда Сарри возглавил "Челси" в прошлом году, то убрал Канте из опорной зоны ради своего фаворита Жоржиньо и стал использовать ближе к атаке, за что был регулярно критикуем.

Тем не менее, Нголо хорошо проявил себя в новой роли и продолжает ее исполнять, даже после прихода Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик "синих".

Как утверждает Daily Mail, теперь Сарри хочет воссоединиться с Канте, сделав того частью "идеальной полузащиты" Турина. Маурицио хочет, чтобы Нголо дополнил его выбор игроков центра поля из Аарона Рэмси и Миралема Пьянича.

60-летний итальянец уже высказал соответствующее пожелание вице-президенту "Ювентуса" Павлу Недведу, который теперь попытается найти 70 миллионов фунтов на покупку Канте у "Челси".


Метки Канте, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 03.10.2019 00:11 # chelsiukpro
    Накуя тебе КАНТЕ? если и так звёздный состав у тебя!

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  2. farot 03.10.2019 00:06 # farot
    Какие же эти итальяшки наивные.

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  3. slavik92 03.10.2019 00:02 # slavik92
    70? ахах
    так то даже за 100ку за ним выстроится очередь из клубов
    юве как обычно. придется подождать пока свободным агентом станет

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  4. chebrec 02.10.2019 23:56 # chebrec
    А ха ха не ху ху дядя

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  5. liverfun 02.10.2019 23:03 # liverfun
    а кто его не хочет? если б дело было лишь в 70 млн, то канте бы уже давно выкупили

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