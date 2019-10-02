Сарри хочет купить Канте в "Ювентус"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри хочет позвать за собой из "Челси" полузащитника Нголо Канте.
Когда Сарри возглавил "Челси" в прошлом году, то убрал Канте из опорной зоны ради своего фаворита Жоржиньо и стал использовать ближе к атаке, за что был регулярно критикуем.
Тем не менее, Нголо хорошо проявил себя в новой роли и продолжает ее исполнять, даже после прихода Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик "синих".
Как утверждает Daily Mail, теперь Сарри хочет воссоединиться с Канте, сделав того частью "идеальной полузащиты" Турина. Маурицио хочет, чтобы Нголо дополнил его выбор игроков центра поля из Аарона Рэмси и Миралема Пьянича.
60-летний итальянец уже высказал соответствующее пожелание вице-президенту "Ювентуса" Павлу Недведу, который теперь попытается найти 70 миллионов фунтов на покупку Канте у "Челси".
02.10.2019 23:00
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Последние комментарии:
Накуя тебе КАНТЕ? если и так звёздный состав у тебя!
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Какие же эти итальяшки наивные.
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70? ахах
так то даже за 100ку за ним выстроится очередь из клубов
юве как обычно. придется подождать пока свободным агентом станет
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А ха ха не ху ху дядя
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а кто его не хочет? если б дело было лишь в 70 млн, то канте бы уже давно выкупили
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