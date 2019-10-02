"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка Лиги, за использование в матче против "МК Донс" полузащитника Педро Чиривеллы, который не имел права выйти на поле.

Напомним, после победного для "красных" матча 2-го раунда (0:2) Футбольная Лига начала свое расследование по поводу участия в этом матче Чиривеллы.



Футбольная Лига установила, что "Ливерпуль" не получил обратно международный сертификат Чиривеллы, после возвращения того из аренды, несмотря на просьбу о помощи к FA.



Педро действительно не имел права сыграть против "МК Донс" — как и принять участие в матче молодежной команды "Ливерпуля" против сверстников из "Олдхэма" 7 августа, что тогда осталось незамеченным.



Учтя все обстоятельства, Футбольная Лига решила ограничиться штрафом в 200 тысяч фунтов, но фактически "красные" выплатят только половину этой суммы — другая половина заморожена до конца следующего сезона на случай повторной провинности.