Сульшер объяснил, почему не взял Погба на матч с АЗ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему не взял полузащитника Поля Погба на выездной матч Лиги Европы против АЗ.

Из-за частичного обрушения стадиона АЗ матч второго тура группового этапа Лиги Европы "красным дьяволам" придется сыграть не в Алкмаре, а в Гааге.



Проблема в том, что поле на арене "Ден Хаага" — искусственное, а это повышает вероятность травм. Учитывая это, Сульшер решил оставить дома Погба, у которого после матча Премьер-Лиги с "Арсеналом" обострились проблемы с лодыжкой.



"Искусственное поле — это нормально, когда ты живешь на Северном полюсе. Например, как у нас в Норвегии. Здесь же — я удивлен".



"Я давно не видел такого плохого поля. В Норвегии все искусственные поля современнее и новее. Оно безопасно, но просто не выглядит новым".



"Я бы не стал рисковать Полем на искусственном газоне, даже если бы он был доступен для этого матча".



"Помнится, мои колени не слишком хорошо переносили искусственное поле. Для этих молодых парней все должно быть нормально", — цитирует Сульшера Sky Sports.