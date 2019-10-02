Эриксен отрицает, что жена изменяет ему с Вертонгеном
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен опроверг слухи о том, что его жена изменяет ему с защитником Яном Вертонгеном.
На текущей неделе в таблоидах и социальных сетях появились истории о том, что Вертонген закрутил интрижку с супругой своего партнера по команд Сабриной Квист Йенсен.
Сообщалось, что из-за этого любовного треугольника случился конфликт в раздевалке и что это нашло отражение на последних результатах "Тоттенхэма".
Однако 27-летний игрок сборной Дании поспешил опровергнуть слухи о том, что поймал свою жену на измене.
"Чушь собачья", — написал Эриксен в твиттере, сопроводив свое сообщение сонным смайликом.
Добавим, что Эриксена и Вертонгена связывают многолетние отношения — вместе они выступали еще за "Аякс", откуда Кристиан ушел в "Тоттенхэм" в 2013. Ян проделал этот путь годом ранее.
02.10.2019 20:00
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Чушь собачья, ведь в Тоттенхэме все петушки
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эриксен в 2013 г перешел, а не 2011
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Ну, такой бред на ровном месте родиться не может.
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"Чушь собачья, на самом деле я ебу его жену", — написал Эриксен в твиттере, сопроводив свое сообщение сонным смайликом.
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