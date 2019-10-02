Эриксен отрицает, что жена изменяет ему с Вертонгеном

Кристиан Эриксен и Ян Вертонген Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен опроверг слухи о том, что его жена изменяет ему с защитником Яном Вертонгеном.

На текущей неделе в таблоидах и социальных сетях появились истории о том, что Вертонген закрутил интрижку с супругой своего партнера по команд Сабриной Квист Йенсен.

Сообщалось, что из-за этого любовного треугольника случился конфликт в раздевалке и что это нашло отражение на последних результатах "Тоттенхэма".

Однако 27-летний игрок сборной Дании поспешил опровергнуть слухи о том, что поймал свою жену на измене.

"Чушь собачья", — написал Эриксен в твиттере, сопроводив свое сообщение сонным смайликом.

Добавим, что Эриксена и Вертонгена связывают многолетние отношения — вместе они выступали еще за "Аякс", откуда Кристиан ушел в "Тоттенхэм" в 2013. Ян проделал этот путь годом ранее.


Метки Вертонген, слухи, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 20:00

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  1. naby-keita 02.10.2019 20:40 # naby-keita
    Чушь собачья, ведь в Тоттенхэме все петушки

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  2. godlike 02.10.2019 20:22 # godlike
    эриксен в 2013 г перешел, а не 2011

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  3. vyrentz 02.10.2019 20:20 # vyrentz
    Ну, такой бред на ровном месте родиться не может.

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  4. muaxaxaxa 02.10.2019 20:04 # muaxaxaxa
    "Чушь собачья, на самом деле я ебу его жену", — написал Эриксен в твиттере, сопроводив свое сообщение сонным смайликом.

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