Босс "Боруссии" считает, что Обамеянг ушел в "Арсенал" из-за денег

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке обвинил нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, что тот ушел в "Арсенал" из-за денег.

В январе 2018 Обамеянг обошелся "канонирам" в рекордные для них 56 миллионов фунтов. Несмотря на внушительную сумму трансфера, это покупка может считаться очень удачной для лондонского клуба.



Однако Ватцке убежден, что 30-летний габонец, забивший 141 гол в 213 за "Боруссию", мог уйти в клуб из Лиги Европы только по единственной причине.



"Конечно, сложно удержать игрока, когда тот видит такие суммы. Некоторые игроки меняют клубы из-за такого рода денег, даже если их новые клубы годами не участвуют в Лиге Чемпионов".



"Обамеянг замечательно выступает за "Арсенал", и ему будет приятно, когда он посмотрит на свой банковский счет, однако по средам ему будет грустно, наблюдая за Лигой Чемпионов по телевизору", — сообщил Ватцке Suddeutsche Zeitung.