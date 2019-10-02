Эмилиано Мартинес предупредил Лено

Запасной голкипер "Арсенала" Эмилиано Мартинес заявил, что хочет отобрать у Бернда Лено место в стартовом составе.

После завершения игровой карьеры Петром Чехом минувшим летом именно Мартинес превратился в дублера для первого номера "канониров" Лено.



27-летний аргентинец находится в системе лондонского клуба с 18 лет и чувствует, что теперь, наконец, готов защищать ворота "Арсенала" на постоянной основе.



"Я верю в ту работу, которую выполняю, а также я люблю клуб. Я принял хорошее решение, оставшись здесь. Я очень упорно тружусь и остаюсь терпеливым".



"Чтобы играть за "Арсенал", ты должен выдерживать конкуренцию. Мэтт (Мейси), подстегивает меня, а я подстегиваю Бернда".



"Я не знаю, воспринимают ли люди Лигу Европы всерьез, но это отличное соревнование. Мы всегда настраиваемся на него серьезно".



"С момента моего перехода в клуб моей целью всегда было стать первым номером. Я здесь уж 10 лет, я пришел молодым парнем, а теперь я зрелый человек".



"Некоторые арендные переходы были для меня хорошими, другие — плохими. Но я не перестану мечтать, пока не стану первым номером в сборной Аргентины".



"Чувствую ли я себя лучшим? Конечно. Ты должен чувствовать, если хочешь им стать первым номером", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.