"Юнайтед" задумал купить четырех игроков в 2020 году

"Манчестер Юнайтед" планирует купить четырех игроков в течение двух следующих трансферных окон.

Как стало известно Manchester Evening News, руководство "красных дьяволов" и главный тренер Оле Гуннар Сульшер еще в начале сентября собрались, чтобы обсудить свои трансферные планы на 2020 год.



По итогам этой встречи было решено, что в январе и следующим летом "Юнайтед" попытается приобрести крайнего защитника, полузащитника, игрока атакующего плана и нападающего.



Теперь "дьяволы" составляют обширные шорт-листы на каждую из перечисленных позиций, отлично понимая, что заполучить приоритетные цели будет сложно, а потому нужно держать в уме альтернативные варианты.



Среди игроков, которые могут присоединиться к команде Сульшера, называются Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон из "Лестера", Деклан Райс из "Вест Хэма", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии".