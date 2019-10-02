"Кардифф" обратится в CAS по делу о Сале

Эмилиано Сала "Кардифф" решил обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения ФИФА обязать валлийский клуб выплатить 5.3 млн. фунтов "Нанту" за погибшего Эмилиано Салу.

Несмотря на то, что в январе "Кардифф" согласовал с "Нантом" сделку стоимостью 15 млн. фунтов, в минувший понедельник ФИФА объявила, что валлийский клуб должен в качестве компенсации за Салу только около трети этой суммы.

Казалось, что в первую очередь это решение расстроит "Нант", однако в реальности первым свой протест выразил "Кардифф", который, как сообщает The Telegraph, по-прежнему считает, что ничего не должен за аргентинского нападающего.

Позиция "Кардиффа" основывается на том, что на момент трагедии трансфер Салы не был зарегистрирован Премьер-Лигой, а это означает, что согласованная сделка не была проведена и оплате не подлежит. Теперь в этом запутанном деле предстоит разобраться CAS.


Метки CAS, Кардифф, Нант, Сала, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 16:00

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  1. superglor 02.10.2019 16:18 # superglor
    Отпи3дить бы всех в руководстве Кардиффа а потом сказать что сделка не была проведена и сломанные ноги оплате не подлежат.

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  2. denkik 02.10.2019 16:06 # denkik
    Все это унизительно, конечно, но с точки зрения права - возможно в чем-то юристы Кардиффа и правы. А когда речь идет о таких деньгах, то никто не желает с ними просто так расставаться.

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