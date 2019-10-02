У Премьер-Лиги, наконец, появился новый исполнительный директор

Новым исполнительным директором Премьер-Лиги был назначен глава The Guardian Дэвид Пемзел.

Напомним, Премьер-Лига находилась в поисках нового босса с конца 2018 года, когда о своей отставке объявил Ричард Скадамор.



Поисками нового исполнительного директора для Премьер-Лиги занимался специальный комитет во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком, и после длительного процесса было решено остановиться на кандидатуре Пемзела, главы Guardian Media Group.



Как сообщает Sky Sports, на состоявшейся в среду утром встрече президентов клубов Премьер-Лиги кандидатура 51-летнего Пемзела получила единодушную поддержку.



"Мы рады приветствовать Дэвида в Премьер-Лиге. Его прямота и честность делают его идеальным человеком, чтобы руководить лигой. Он продемонстрировали свои лидерские качества в The Guardian в период изменений и трансформации".



"Возвращение компании на прибыльный уровень — это впечатляющее достижение, и он показал, что может разработать и воплотить план в бизнесе, который постоянно меняется. Вдобавок ему довелось поработать с большими игроками в диджитал-пространстве и медиа, а также управлять различными подразделениями и структурами".



"Мы предвкушаем совместную работу с Дэвидом и уверены, что он станет отличным дополнением к Премьер-Лиге", — сообщил Бак.



Также в заявлении говорится, что к исполнению своих обязанностей Пемзел приступит "не раньше апреля 2020".