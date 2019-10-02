У Премьер-Лиги, наконец, появился новый исполнительный директор
Новым исполнительным директором Премьер-Лиги был назначен глава The Guardian Дэвид Пемзел.
Напомним, Премьер-Лига находилась в поисках нового босса с конца 2018 года, когда о своей отставке объявил Ричард Скадамор.
Поисками нового исполнительного директора для Премьер-Лиги занимался специальный комитет во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком, и после длительного процесса было решено остановиться на кандидатуре Пемзела, главы Guardian Media Group.
Как сообщает Sky Sports, на состоявшейся в среду утром встрече президентов клубов Премьер-Лиги кандидатура 51-летнего Пемзела получила единодушную поддержку.
"Мы рады приветствовать Дэвида в Премьер-Лиге. Его прямота и честность делают его идеальным человеком, чтобы руководить лигой. Он продемонстрировали свои лидерские качества в The Guardian в период изменений и трансформации".
"Возвращение компании на прибыльный уровень — это впечатляющее достижение, и он показал, что может разработать и воплотить план в бизнесе, который постоянно меняется. Вдобавок ему довелось поработать с большими игроками в диджитал-пространстве и медиа, а также управлять различными подразделениями и структурами".
"Мы предвкушаем совместную работу с Дэвидом и уверены, что он станет отличным дополнением к Премьер-Лиге", — сообщил Бак.
Также в заявлении говорится, что к исполнению своих обязанностей Пемзел приступит "не раньше апреля 2020".
02.10.2019 15:00
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