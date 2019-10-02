Анонс матча "Ливерпуль" — "Ред Булл"

Ливерпуль В своем первом домашнем матче Лиги Чемпионов в качестве победителя турнира "Ливерпуль" сразится с австрийским "Ред Булл".

Напомним, "красные" стартовали на групповом этапе с поражения 2:0 в гостях у "Наполи". Тогда же "Ред Булл" разобрался с "Генком" и присоединился к неаполитанцам во главе Группы E.

"Мы должны начать побеждать, и нам нельзя терять время. Мы не можем ждать, пока очки пойдут к нам в копилку. Мы должны взять свое в среду", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

- Прежде эти команды еще никогда не встречались друг с другом, зато "Ливерпуль" выиграл четыре из шести последних матчей с австрийскими коллективами, уступив только ГАКу в квалификации Лиги Чемпионов в августе 2004. Впрочем, в том сезоне "красные" выиграли турнир.

- "Ред Булл" не знает побед уже в четырех матчах кряду против английских команд во всех турнирах, в трех из них даже не сумев забить. Во всех четырех австрийцы пропускали минимум дважды.

- "Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" в рамках еврокубков с октября 2014 — с тех пор 16 побед и шесть ничьих.

- "Ред Булл" потерпел только одно поражение в 17 последних выездных матчах на групповом этапе какого-либо европейского соревнования.

- "Ливерпуль" может стать только вторым действующим победителем Лиги Чемпионов, стартовавшим на групповом этапе с двух поражений подряд — после "Ноттингем Форест" в сезоне 1980/81.

- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил лишь три гола своими 49 последними ударами в Лиге Чемпионов, включая пять безуспешных попыток против "Наполи" в первом туре.

Этот матч из-за небольшой травмы пропустит защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, чье место в старте готов занять Джо Гомес. Алиссон уже тренируется с полной нагрузкой, но играть пока не готов. Также отсутствует Джердан Шакири.

Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 14:40

Количество просмотров Просмотров: 334

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Последние комментарии:




  1. mr-s1n1st3r 02.10.2019 15:06 # mr-s1n1st3r
    Пенсы опять не на главной, вечно в тени Ливерпуля.

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  2. mr-s1n1st3r 02.10.2019 15:00 # mr-s1n1st3r
    Скаузеры, где Лигочемпионство праздновать будем? Конкурентов как бы нет, все слились.

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  3. chr1s8rown 02.10.2019 15:00 # chr1s8rown
    Lets talk about seven

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  4. lfcynwa 02.10.2019 14:59 # lfcynwa
    - Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил лишь три гола своими 49 последними ударами в Лиге Чемпионов, включая пять безуспешных попыток против "Наполи" в первом туре.


    Источник: http://fapl.ru/posts/73776/#reply

    как же он за*бал. Человек в первом сезоне на фоне удачи наколупал дохренищу. И всё, никакого улучшения в завершении моментов так и не появилось до сих пор. Надо покупать кого-нибудь на потенциальную замену, этот, как показывает практика, совсем не учится

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  5. lfc-krr 02.10.2019 14:53 # lfc-krr
    Пора показать - кто здесь чемпион!)

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  6. naby-keita 02.10.2019 14:52 # naby-keita
    - "Ред Булл" потерпел только одно поражение в 17 последних выездных матчах на групповом этапе какого-либо европейского соревнования.

    опасян пацаны

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  7. mr-s1n1st3r 02.10.2019 14:48 # mr-s1n1st3r
    Вперёд за 7 ЛЧ.

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  8. lampard78 02.10.2019 14:48 # lampard78
    Удачи, чё.. Надо восстанавливать авторитет английского футбола.

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