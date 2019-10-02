Анонс матча "Ливерпуль" — "Ред Булл"

В своем первом домашнем матче Лиги Чемпионов в качестве победителя турнира "Ливерпуль" сразится с австрийским "Ред Булл".

Напомним, "красные" стартовали на групповом этапе с поражения 2:0 в гостях у "Наполи". Тогда же "Ред Булл" разобрался с "Генком" и присоединился к неаполитанцам во главе Группы E.



"Мы должны начать побеждать, и нам нельзя терять время. Мы не можем ждать, пока очки пойдут к нам в копилку. Мы должны взять свое в среду", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.



- Прежде эти команды еще никогда не встречались друг с другом, зато "Ливерпуль" выиграл четыре из шести последних матчей с австрийскими коллективами, уступив только ГАКу в квалификации Лиги Чемпионов в августе 2004. Впрочем, в том сезоне "красные" выиграли турнир.



- "Ред Булл" не знает побед уже в четырех матчах кряду против английских команд во всех турнирах, в трех из них даже не сумев забить. Во всех четырех австрийцы пропускали минимум дважды.



- "Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" в рамках еврокубков с октября 2014 — с тех пор 16 побед и шесть ничьих.



- "Ред Булл" потерпел только одно поражение в 17 последних выездных матчах на групповом этапе какого-либо европейского соревнования.



- "Ливерпуль" может стать только вторым действующим победителем Лиги Чемпионов, стартовавшим на групповом этапе с двух поражений подряд — после "Ноттингем Форест" в сезоне 1980/81.



- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил лишь три гола своими 49 последними ударами в Лиге Чемпионов, включая пять безуспешных попыток против "Наполи" в первом туре.



Этот матч из-за небольшой травмы пропустит защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, чье место в старте готов занять Джо Гомес. Алиссон уже тренируется с полной нагрузкой, но играть пока не готов. Также отсутствует Джердан Шакири.



Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Ред Булл" (Австрия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция