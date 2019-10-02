Анонс матча "Лилль" — "Челси"

Челси Стартовав в Лиге Чемпионов с обидного домашнего поражения, теперь "Челси" попытается реабилитироваться в выездном противостоянии с "Лиллем".

Команда, которая стартует на групповом этапе с домашнего поражения, всегда оказывается под некоторым давлением, причем "синие" проиграли "Валенсии" обиднейшим образом, пропустив единственный гол в концовке и не сумев забить пенальти.

"Думаю, против "Валенсии" был наш худший матч. Мы должны были набирать очки. Что касается "Лилля", то они очень опасны, обладают скорость и мастерством. Мы должны быть готовы к этому", — говорил Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции.

- "Лилль" станет пятой французской командой, которой будет противостоять "Челси" в еврокубках. Из 16 таких матчей — все в Лиге Чемпионов — "синие" выиграли пять, потерпев шесть поражений.

- Все шесть своих встреч с английскими командами в рамках Лиги Чемпионов "Лилль" провел против "Манчестер Юнайтед", одержав только одну победу.

- С учетом всех соревнований "Лилль" не забивал в пяти из шести последних матчей против английских команд.

-"Челси" выиграл семь из 12 последних выездных матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, семь раз сохранив свои ворота на замке.

- "Лилль" не знает побед уже в восьми домашних матчах Лиги Чемпионов — с октября 2006.

- "Челси" проиграл два последних матча в Лиге Чемпионов, но три поражения кряду с "синими" еще не случались.

- Средний возраст стартового состава "Лилля в матче против "Аякса" составил 23 года и 277 дней, и это была самая молодая команда в первом туре.

- Прежде "Челси" еще никогда не стартовал в еврокубках с двух поражений подряд.

Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Росс Баркли может подвергнуться дисциплинарному взысканию после своего конфликта с водителем такси. Курт Зума и Оливье Жиру, пропустившие матч с "Брайтоном", свои болячки залечили.

Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур
"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия)
Лилль. Стадион "Пьер Моруа". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 14:00

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  1. electric 02.10.2019 14:41 # electric
    Лондон продолжит принимать. На этот раз хранцузские палочки.

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  2. tigerpool 02.10.2019 14:38 # tigerpool
    Без обид пенсам, но тут кажется 1х верняк

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  3. lampard78 02.10.2019 14:29 # lampard78
    Будет Канте играть - проблем не должно быть. Хотя и с Валенсией не должно было быть.( Удачи парням, короче. Хватит уже позора для апл.

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  4. lfcynwa 02.10.2019 14:26 # lfcynwa
    Челси-Аякс - самое ожидаемое противостояние в этой группе

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  5. naby-keita 02.10.2019 14:01 # naby-keita
    Челси с победой.

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