Анонс матча "Лилль" — "Челси"

Стартовав в Лиге Чемпионов с обидного домашнего поражения, теперь "Челси" попытается реабилитироваться в выездном противостоянии с "Лиллем".

Команда, которая стартует на групповом этапе с домашнего поражения, всегда оказывается под некоторым давлением, причем "синие" проиграли "Валенсии" обиднейшим образом, пропустив единственный гол в концовке и не сумев забить пенальти.



"Думаю, против "Валенсии" был наш худший матч. Мы должны были набирать очки. Что касается "Лилля", то они очень опасны, обладают скорость и мастерством. Мы должны быть готовы к этому", — говорил Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции.



- "Лилль" станет пятой французской командой, которой будет противостоять "Челси" в еврокубках. Из 16 таких матчей — все в Лиге Чемпионов — "синие" выиграли пять, потерпев шесть поражений.



- Все шесть своих встреч с английскими командами в рамках Лиги Чемпионов "Лилль" провел против "Манчестер Юнайтед", одержав только одну победу.



- С учетом всех соревнований "Лилль" не забивал в пяти из шести последних матчей против английских команд.



-"Челси" выиграл семь из 12 последних выездных матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, семь раз сохранив свои ворота на замке.



- "Лилль" не знает побед уже в восьми домашних матчах Лиги Чемпионов — с октября 2006.



- "Челси" проиграл два последних матча в Лиге Чемпионов, но три поражения кряду с "синими" еще не случались.



- Средний возраст стартового состава "Лилля в матче против "Аякса" составил 23 года и 277 дней, и это была самая молодая команда в первом туре.



- Прежде "Челси" еще никогда не стартовал в еврокубках с двух поражений подряд.



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Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур

"Лилль" (Франция) — "Челси" (Англия)

Лилль. Стадион "Пьер Моруа". 22:00 Онлайн-трансляция