FA обвинила Бернарду Силву в проявлении расизма

Бернарду Силва Плеймейкеру "Манчестер Сити" Бернарду Силве были предъявлены обвинения по поводу твита о своем партнере по команде Бенжамене Менди.

В своем сообщении, опубликованном в социальной сети, Силва сравнил своего друга с нарисованным персонажем шоколадной фабрики Conguitos.

С тех пор 25-летний игрок сборной Португалии продолжает отбиваться от подозрений в расизме, несмотря на то, что за него заступились главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и сам Менди.

FA тоже не осталась в стороне и сегодня выдвинула в адрес Бернарду официальные обвинения. Силве вменяется именно проявление расизма, что может повлечь за собой дисквалификацию на срок до шести матчей, подчеркивает BBC.

Теперь у Силвы есть время до 9 октября, чтобы ответить Ассоциации.


Метки Манчестер Сити, Менди, Силва

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2019 13:35

Количество просмотров Просмотров: 1564

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 02.10.2019 14:45 # danilych89
    кажись, скоро вообще запретят писать слово "черный", причем в любом контексте. а еще запретят сравнивать негров с любыми вещами, имеющими черный цвет. вплоть до того, что нельзя будет сравнивать негров с другими неграми..

    (ответить)

  2. lampard78 02.10.2019 14:31 # lampard78
    Заставь дурака богу молиться - он себе лоб расшибёт. Ну или, как в данном случае - заставь дураков с расизмом бороться, они вот что-нибудь такое обязательно отмочат.

    (ответить)

  3. gio 02.10.2019 14:30 # gio
    Дискву до конца сезона, а Лысого фошизда (известного в своих кругах как каталунский сепар) депортировать как главного идеолога национал-социалистического движения в г. Манчестер . Как только лысого доставят на родину там его ждет тюремный срок за свои сепаратистко идеологиеские выступления

    (ответить)

  4. mcfc-fantactic 02.10.2019 14:13 # mcfc-fantactic
    Я в ах...е! Только ху.есосы могут радоваться этому. Это же пиззззздецццц!!!

    (ответить)

  5. keane16 02.10.2019 14:09 # keane16
    Ебантеи сука)

    (ответить)

  6. liverfun 02.10.2019 14:08 # liverfun
    Только форму набрал пацан

    (ответить)

  7. chr1s8rown 02.10.2019 14:07 # chr1s8rown
    Пидрила расист .

    (ответить)

  8. tigerpool 02.10.2019 13:54 # tigerpool
    Что за фигня такая. Если человек якобы оскорбленный на расовой почве говорит, что они кенты и тот просто прикальнулся над ним, так с какого хууя ФА говорит, что это расизм

    (ответить)

  9. shakur 02.10.2019 13:46 # shakur
    FA защищает тупого Менди, который даже не в состоянии распознать расизм

    (ответить)

  10. naby-keita 02.10.2019 13:45 # naby-keita
    Клопп отлично наротировал чинушам из ФА! Клопп-топ

    (ответить)

  11. tursa 02.10.2019 13:43 # tursa
    Капец, теперь дадут дискву лишь бы на ком-то показать что борются с расизмом

    (ответить)

  12. bes-ter 02.10.2019 13:38 # bes-ter
    Вот же долбаебы...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: