FA обвинила Бернарду Силву в проявлении расизма

Плеймейкеру "Манчестер Сити" Бернарду Силве были предъявлены обвинения по поводу твита о своем партнере по команде Бенжамене Менди.

В своем сообщении, опубликованном в социальной сети, Силва сравнил своего друга с нарисованным персонажем шоколадной фабрики Conguitos.



С тех пор 25-летний игрок сборной Португалии продолжает отбиваться от подозрений в расизме, несмотря на то, что за него заступились главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и сам Менди.



FA тоже не осталась в стороне и сегодня выдвинула в адрес Бернарду официальные обвинения. Силве вменяется именно проявление расизма, что может повлечь за собой дисквалификацию на срок до шести матчей, подчеркивает BBC.



Теперь у Силвы есть время до 9 октября, чтобы ответить Ассоциации.