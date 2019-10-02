FA обвинила Бернарду Силву в проявлении расизма
Плеймейкеру "Манчестер Сити" Бернарду Силве были предъявлены обвинения по поводу твита о своем партнере по команде Бенжамене Менди.
В своем сообщении, опубликованном в социальной сети, Силва сравнил своего друга с нарисованным персонажем шоколадной фабрики Conguitos.
С тех пор 25-летний игрок сборной Португалии продолжает отбиваться от подозрений в расизме, несмотря на то, что за него заступились главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и сам Менди.
FA тоже не осталась в стороне и сегодня выдвинула в адрес Бернарду официальные обвинения. Силве вменяется именно проявление расизма, что может повлечь за собой дисквалификацию на срок до шести матчей, подчеркивает BBC.
Теперь у Силвы есть время до 9 октября, чтобы ответить Ассоциации.
02.10.2019 13:35
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Последние комментарии:
кажись, скоро вообще запретят писать слово "черный", причем в любом контексте. а еще запретят сравнивать негров с любыми вещами, имеющими черный цвет. вплоть до того, что нельзя будет сравнивать негров с другими неграми..
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Заставь дурака богу молиться - он себе лоб расшибёт. Ну или, как в данном случае - заставь дураков с расизмом бороться, они вот что-нибудь такое обязательно отмочат.
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Дискву до конца сезона, а Лысого фошизда (известного в своих кругах как каталунский сепар) депортировать как главного идеолога национал-социалистического движения в г. Манчестер . Как только лысого доставят на родину там его ждет тюремный срок за свои сепаратистко идеологиеские выступления
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Я в ах...е! Только ху.есосы могут радоваться этому. Это же пиззззздецццц!!!
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Ебантеи сука)
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Только форму набрал пацан
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Пидрила расист .
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Что за фигня такая. Если человек якобы оскорбленный на расовой почве говорит, что они кенты и тот просто прикальнулся над ним, так с какого хууя ФА говорит, что это расизм
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FA защищает тупого Менди, который даже не в состоянии распознать расизм
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Клопп отлично наротировал чинушам из ФА! Клопп-топ
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Капец, теперь дадут дискву лишь бы на ком-то показать что борются с расизмом
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Вот же долбаебы...
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